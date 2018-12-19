Добавить уведомления о отзывах в общие сообщения от System
Объясню:
Сейчас уведомления об отзывах приходит только в мобильное приложение.
При всем удобстве работы на расстоянии и ответах на сообщения в продуктах, не всегда получается увидеть строку отзывов в мобильном приложении (я редко работаю с телефона)
При этом, я всегда на сайте. Почти 20 часов в сутки.
Но уведомления об отзывах не приходят на сайте. А проблема в следующем:
В отзывах очень часто задают вопросы!
Не понимаю, что движет людьми. Но в отзывах они пишут свои вопросы.
При этом 70 % не понимают вообще как писать отзывы.
В лс - ладно, В комментарии к продукту - получаешь уведомления и вовремя реагируешь.
Но иногда обнаруживаешь новый отзыв - с вопросом недельной и месячной давности. Что сильно подрывает репутацию Тех.поддержки.
Прошу рассмотреть вариант уведомления об новых отзывах от System
Спасибо
Ну и новый отзыв дает чувство радости, веселее работать, мотивация ........ (Неважно какой отзыв 1-2-3-4-5) - а видишь его только в отпуске (потому, что работаешь с телефона)....
Так есть такие уведомления. Они как раз в общих сообщениях...
только на мобильное приложение. На сайте нету :-( обьяснил свою хотелку выше.
Я смотрю, вы уже шапку новогоднюю к своему аватару приделали.
Чтоб не простудиться :-)
У меня уже новогоднее настроение и ведро оливье....
при чем здесь комментарии к продукту к отзывы о продуктах?
Видимо, мне попадаются какие-то "правильные" пользователи. ))) Проблемы и пожелания пишут в "Обсуждении", а в "Отзывах" только звезды лепят и пишут ни к чему не обязывающие сообщения.
Потому и не возникало желание получения сообщения о новом отзыве. Даже считал это чем-то вроде "чесателя ЧСВ".
Ну а раз бывают конструктивные отзывы, то, конечно, неплохо бы привести уведомления о них к единому знаменателю с комментариями.
Видимо, мне попадаются какие-то "правильные" пользователи. ))) Проблемы и пожелания пишут в "Обсуждении", а в "Отзывах" только звезды лепят и пишут ни к чему не обязывающие сообщения.
Потому и не возникало желание получения сообщения о новом отзыве. Даже считал это чем-то вроде "чесателя ЧСВ".
Ну а раз бывают конструктивные отзывы, то, конечно, неплохо бы привести уведомления о них к единому знаменателю с комментариями.
Попадаются разные пользователи. На то они и Индивидуальные личности. Пусть пишут там, где им удобно.
Но раз есть уведомление в приложение, то должны быть уведомления на сайт
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования