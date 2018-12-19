Добавить уведомления о отзывах в общие сообщения от System

Новый комментарий
 
  • 67% (34)
  • 22% (11)
  • 12% (6)
Всего проголосовало: 51
 
Так есть такие уведомления. Они как раз в общих сообщениях...
 
Я смотрю, вы уже шапку новогоднюю к своему аватару приделали.
 

Объясню:


Сейчас уведомления об отзывах приходит только в мобильное приложение. 

При всем удобстве работы на расстоянии и ответах на сообщения в продуктах, не всегда получается увидеть строку отзывов в мобильном приложении (я редко работаю с телефона)


При этом, я всегда на сайте. Почти 20 часов в сутки. 

Но уведомления об отзывах не приходят на сайте. А проблема в следующем:


В отзывах очень часто задают вопросы!  

Не понимаю, что движет людьми. Но в отзывах они пишут свои вопросы. 

При этом 70 % не понимают вообще как писать отзывы. 

В лс - ладно, В комментарии к продукту - получаешь уведомления и вовремя реагируешь.

Но иногда обнаруживаешь новый отзыв - с вопросом недельной и месячной давности. Что сильно подрывает репутацию Тех.поддержки. 


Прошу рассмотреть вариант уведомления об новых отзывах от System

Спасибо



Ну и новый отзыв дает чувство радости, веселее работать, мотивация ........ (Неважно какой отзыв 1-2-3-4-5) - а видишь его только в отпуске (потому, что работаешь с телефона).... 

 
Ihor Herasko:
Так есть такие уведомления. Они как раз в общих сообщениях...

только на мобильное приложение. На сайте нету :-( обьяснил свою хотелку выше. 



Aleksey Ivanov:
Я смотрю, вы уже шапку новогоднюю к своему аватару приделали.


Чтоб не простудиться :-) 

У меня уже новогоднее настроение и ведро оливье....

 
Vladislav Andruschenko:

только на мобильное приложение. На сайте нету :-( обьяснил свою хотелку выше.

Возможно, у Вас что-то не настроено. У меня в ЛС вот так:

Предпоследнее сообщение - разве не то, что Вы хотите?

 
Ihor Herasko:

Возможно, у Вас что-то не настроено. У меня в ЛС вот так:

Предпоследнее сообщение - разве не то, что Вы хотите?


при чем здесь комментарии к продукту  к  отзывы о продуктах


 

вот так хочу:


 
Vladislav Andruschenko:

при чем здесь комментарии к продукту  к  отзывы о продуктах

Видимо, мне попадаются какие-то "правильные" пользователи. ))) Проблемы и пожелания пишут в "Обсуждении", а в "Отзывах" только звезды лепят и пишут ни к чему не обязывающие сообщения. 

Потому и не возникало желание получения сообщения о новом отзыве. Даже считал это чем-то вроде "чесателя ЧСВ".

Ну а раз бывают конструктивные отзывы, то, конечно, неплохо бы привести уведомления о них к единому знаменателю с комментариями.

 
Ihor Herasko:

Видимо, мне попадаются какие-то "правильные" пользователи. ))) Проблемы и пожелания пишут в "Обсуждении", а в "Отзывах" только звезды лепят и пишут ни к чему не обязывающие сообщения. 

Потому и не возникало желание получения сообщения о новом отзыве. Даже считал это чем-то вроде "чесателя ЧСВ".

Ну а раз бывают конструктивные отзывы, то, конечно, неплохо бы привести уведомления о них к единому знаменателю с комментариями.


Попадаются разные пользователи. На то они и Индивидуальные личности. Пусть пишут там, где им удобно.

Но раз есть уведомление в приложение, то должны быть уведомления на сайт

 
Сегодня добавят уведомления о новых отзывах.
12
Новый комментарий