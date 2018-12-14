Сигнал не отображается в публичных
Подскажите,почему мой сигнал не отображается в рейтинге?
Ilia Sushko:
Подскажите,почему мой сигнал не отображается в рейтинге?
Потому что Вы не умеете читать:
Vladimir Karputov:А где написано,когда ограничение отменится?
Потому что Вы не умеете читать:
Ilia Sushko:
А где написано,когда ограничение отменится?
А где написано,когда ограничение отменится?
Это не пишется. Чтобы просчитать вероятность возвращения в рейтинг необходимо:
- Вооружится калькулятором
- Внимательно читать каждый пункт предупреждения.
- Осмыслить текст предупреждения, при необходимости провести расчёты на будущее.
Ilia Sushko:
Подскажите,почему мой сигнал не отображается в рейтинге?
Зачем тебе рейтинг ? Удерживай рост - и через год у тебя безо всяких рейтингов будет полно подписчиков.
Georgiy Merts:Понятно,запасемся терпением)
Зачем тебе рейтинг ? Удерживай рост - и через год у тебя безо всяких рейтингов будет полно подписчиков.
Зачем тебе рейтинг ? Удерживай рост - и через год у тебя безо всяких рейтингов будет полно подписчиков.
Vladimir Karputov:Все входы по системе,минимальным лотом.Доходность искусственно уменьшать?)
Это не пишется. Чтобы просчитать вероятность возвращения в рейтинг необходимо:
- Вооружится калькулятором
- Внимательно читать каждый пункт предупреждения.
- Осмыслить текст предупреждения, при необходимости провести расчёты на будущее.
Ilia Sushko:
Все входы по системе,минимальным лотом.Доходность искусственно уменьшать?)
Все входы по системе,минимальным лотом.Доходность искусственно уменьшать?)
Не "уменьшать", а "держать".
Тебе что нужно-то ? Рейтинг или подписчики ?
Georgiy Merts:И рыбку сьесть, и на трамвай сесть
Тебе что нужно-то ? Рейтинг или подписчики ?
Не "уменьшать", а "держать".
Тебе что нужно-то ? Рейтинг или подписчики ?
Georgiy Merts:Да все будет со временем.Спасибо за ответ.Тут я смотрю с админами проблема,зато умников хоть отбавляй)
Тебе что нужно-то ? Рейтинг или подписчики ?
Не "уменьшать", а "держать".
Тебе что нужно-то ? Рейтинг или подписчики ?
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