Сигнал не отображается в публичных

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Подскажите,почему мой сигнал не отображается в рейтинге?
 
Ilia Sushko:
Подскажите,почему мой сигнал не отображается в рейтинге?

Потому что Вы не умеете читать:

Предупреждения

 
Vladimir Karputov:

Потому что Вы не умеете читать:


А где написано,когда ограничение отменится?
 
Ilia Sushko:
А где написано,когда ограничение отменится?

Это не пишется. Чтобы просчитать вероятность возвращения в рейтинг необходимо:

  1. Вооружится калькулятором
  2. Внимательно читать каждый пункт предупреждения.
  3. Осмыслить текст предупреждения, при необходимости провести расчёты на будущее.

 
Ilia Sushko:
Подскажите,почему мой сигнал не отображается в рейтинге?

Зачем тебе рейтинг ? Удерживай рост - и через год у тебя безо всяких рейтингов будет полно подписчиков.

 
Georgiy Merts:

Зачем тебе рейтинг ? Удерживай рост - и через год у тебя безо всяких рейтингов будет полно подписчиков.

Понятно,запасемся терпением)
 
Vladimir Karputov:

Это не пишется. Чтобы просчитать вероятность возвращения в рейтинг необходимо:

  1. Вооружится калькулятором
  2. Внимательно читать каждый пункт предупреждения.
  3. Осмыслить текст предупреждения, при необходимости провести расчёты на будущее.

Все входы по системе,минимальным лотом.Доходность искусственно уменьшать?)
 
Ilia Sushko:
Все входы по системе,минимальным лотом.Доходность искусственно уменьшать?)

Не "уменьшать", а "держать".

Тебе что нужно-то ? Рейтинг или подписчики ?

 
Georgiy Merts:

Не "уменьшать", а "держать".

Тебе что нужно-то ? Рейтинг или подписчики ?

И рыбку сьесть, и на трамвай сесть
 
Georgiy Merts:

Не "уменьшать", а "держать".

Тебе что нужно-то ? Рейтинг или подписчики ?

Да все будет со временем.Спасибо за ответ.Тут я смотрю с админами проблема,зато умников хоть отбавляй)
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