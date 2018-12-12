Пожалуйста посоветуйте книги/курсы для изучения mql4?
Здравствуйте!
Есть большое желание выучить язык mql4. Для изучения выбрал книгу С. Ковалева, книга написано хорошо, но она писалась под старую версию Meta Editor.
На первом же этапе я столкнулся с тем, что информация уже ошибочная и структура кода уже не та.
Есть ли еще достойные учебники для изучения mql4/5 с нуля.
Думаю, эта информация будет полезна многим.
Книга для начинающих. Сайт книги.
Книга для начинающих. Сайт книги.
Зачем-же так урезали возможности mql4 ведь циклов в языку не только for и while но ещё есть и do
Представляю на сколько облегчён язык в этой книге...
В общем-то это оценка с первого взгляда в бесплатный фрагмент.
- docs.mql4.com
Книга для начинающих. Сайт книги.
Евгений, спасибо конечно за вашу книгу. Но не могли бы вы убрать такую огромную картинку, а то все только о вашей книги и будут писать.
А мне нужно рекомендации и других услышать.
Спасибо!!!
- tradelikeapro.ru
Aleksey Semenov:
книга - этож чё её читать надо? это в век видеоуроков с ютуба - вот посмотрите пару уроков и сможете писать сами, пока ещё не сильно устарела эта версия обучающего видеокурса
Я знаю за этот видео курс.Честно мне не зашел. Автор просто пишет код и толком не объясняет что куда.
if (Open [0]!= open) - вот это стиль
if (Open [0]!= open) - вот это стиль
Да, плохой, нужно так)
if(Open[0] != open)
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Здравствуйте!
Есть большое желание выучить язык mql4. Для изучения выбрал книгу С. Ковалева, книга написано хорошо, но она писалась под старую версию Meta Editor.
На первом же этапе я столкнулся с тем, что информация уже ошибочная и структура кода уже не та.
Есть ли еще достойные учебники для изучения mql4/5 с нуля.
Думаю, эта информация будет полезна многим.