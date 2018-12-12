Пожалуйста посоветуйте книги/курсы для изучения mql4?

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Здравствуйте!

Есть большое желание выучить язык mql4. Для изучения выбрал книгу С. Ковалева, книга написано хорошо, но она писалась под старую версию Meta Editor.

На первом же этапе я столкнулся с тем, что информация уже ошибочная и структура кода уже не та. 

Есть ли еще достойные учебники для изучения mql4/5 с нуля. 

 

Думаю, эта информация будет полезна многим. 

 
Sergey Branin:

Здравствуйте!

Есть большое желание выучить язык mql4. Для изучения выбрал книгу С. Ковалева, книга написано хорошо, но она писалась под старую версию Meta Editor.

На первом же этапе я столкнулся с тем, что информация уже ошибочная и структура кода уже не та. 

Есть ли еще достойные учебники для изучения mql4/5 с нуля. 

 

Думаю, эта информация будет полезна многим. 

Книга для начинающих. Сайт книги.

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Спасибо, есть ли еще варианты?
 
Evgeniy Zhdan:

Книга для начинающих. Сайт книги.

Зачем-же так урезали возможности mql4 ведь циклов в языку не только for и while но ещё есть и do

Представляю на сколько облегчён язык в этой книге...

В общем-то это оценка с первого взгляда в бесплатный фрагмент.

Оператор цикла do while - Операторы - Основы языка - Справочник MQL4
Оператор цикла do while - Операторы - Основы языка - Справочник MQL4
  • docs.mql4.com
Сначала выполняется оператор, затем вычисляется выражение. Если оно истинно, то оператор выполняется снова и т.д. Если выражение становится ложным, цикл заканчивается. Если в цикле...
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Evgeniy Zhdan:

Книга для начинающих. Сайт книги.

Евгений, спасибо конечно за вашу книгу. Но не могли бы вы убрать такую огромную картинку, а то все только о вашей книги и будут писать. 

А мне нужно рекомендации и других услышать.

Спасибо!!!

 
книга - этож чё её читать надо? это в век видеоуроков с ютуба - вот посмотрите пару уроков и сможете писать сами, пока ещё не сильно устарела эта версия обучающего видеокурса
«Программирование на MQL4» — Курс молодого бойца
«Программирование на MQL4» — Курс молодого бойца
  • tradelikeapro.ru
Пошаговый видеокурс «MQL программирование. Как самому написать форекс советник/ индикатор/ скрипт». Хотели бы Вы автоматизировать свою стратегию торговли на форекс? Хотели бы Вы перестать изо дня в день вручную повторять одни и те же рутинные операции, теряя на них по нескольку часов? Возможно, Вы уже задумывались над созданием своих торговых...
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Aleksey Semenov:
книга - этож чё её читать надо? это в век видеоуроков с ютуба - вот посмотрите пару уроков и сможете писать сами, пока ещё не сильно устарела эта версия обучающего видеокурса


Я знаю за этот видео курс.Честно мне не зашел. Автор просто пишет код и толком не объясняет что куда. 

 

if (Open [0]!= open) - вот это стиль

 
Aleksei Beliakov:

if (Open [0]!= open) - вот это стиль

Да, плохой, нужно так)

if(Open[0] != open)

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