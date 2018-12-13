Помогите разобраться с iCustom - страница 2
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Вот и я спрашивал о необходимости разделения 4-и и 5-и. По крайней мере, необходимо автоматом в заголовок добавлять "МТ4 или МТ5". А то свалка получается...
Свалка в другом месте, сами знаете в каком...
Свалка в другом месте, сами знаете в каком...
Раз уж Вы не понимаете где свалка, я поясню:
Если Вы покажете где именно я могу увидеть к какому разделу (4 или 5) относятся "обновления" или конкретная ветка, то я соглашусь, что свалка у меня в голове. Иначе я очень нелестно буду думать о Вас... )))
Итак?
Раз уж Вы не понимаете где свалка, я поясню:
Если Вы покажете где именно я могу увидеть к какому разделу (4 или 5) относятся "обновления" или конкретная ветка, то я соглашусь, что свалка у меня в голове. Иначе я очень нелестно буду думать о Вас... )))
Итак?
Да мне на ваши думки ... не я сказал о голове. Раз уж вы внесли тему в избранное, постарайтесь понимать в каком разделе оно.
Вы не ответили на конкретно поставленный вопрос. Оставим голову и всё прочее в стороне.
Где именно на скринах можно увидеть к какому разделу что относится?