Тут художники есть ?

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Как художник-художников хочу спросить :

существует ли какая-либо простая методика подбора цветов ?

вот сейчас столкнулся, надо нарисовать 12-15 линий графика разными цветами,
чтобы они отличались и при этом отличались что на белом, что на чёрном фоне.

сейчас линий 9 и то цвета выбирал методом перебора. Надо добавлять ещё три, но перебирать уже не хочется сооовсем.

PS/ менять стили (пунктир/сплошная/толстая/жирная) нельзя - это под координаты и разметку

 
Maxim Kuznetsov:

Как художник-художников хочу спросить :

существует ли какая-либо простая методика подбора цветов ?

вот сейчас столкнулся, надо нарисовать 12-15 линий графика разными цветами,
чтобы они отличались и при этом отличались что на белом, что на чёрном фоне.

сейчас линий 9 и то цвета выбирал методом перебора. Надо добавлять ещё три, но перебирать уже не хочется сооовсем.

PS/ менять стили (пунктир/сплошная/толстая/жирная) нельзя - это под координаты и разметку

Я не худжник но могу предложить это: https://www.google.ru/search?newwindow=1&client=ubuntu&hs=A3M&biw=1329&bih=615&tbm=isch&sa=1&ei=QUMIXI-pDobSrgSfmL7ADQ&q=cjgjcnfdktybt+wdtnjd&oq=cjgjcnfdktybt+wdtnjd&gs_l=img.3...3963.10157..10674...0.0..1.113.1371.18j2......2....1..gws-wiz-img.....0..0j0i10i1j0i10i30j0i30j0i5i30j0i1.b6KVnX1yzh0#imgrc=l-wNUFg7fSC-pM:

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Вот, как музыкант музыканту))

Цветовая палитра

На белом и на черном одно и тоже, просто показано, как цвета выглядят на разном фоне.

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