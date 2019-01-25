Автоматическая валидация сводит с ума
Всем привет, кто-нибудь, пожалуйста, объясните, почему данный код проходит валидацию с ошибками:
Состояние тестирования: Тестирование завершилось с ошибками
- Количество ошибок1
- Запущен2018.12.03 11:14:37
- Завершено2018.12.03 11:17:48
- ТипЭксперт
Логически-торговая составляющая - не суть.
Попробуйте без этих вот
if(CheckMoneyForTrade(Symbol(),OP_SELL) == true && CheckVolumeValue() == true)
пройти валидацию. Если ордера начнут ставится, значит в какая-то из этих функций не пропускает
Попробуйте без этих вот
пройти валидацию. Если ордера начнут ставится, значит в какая-то из этих функций не пропускает
Спасибо за отлик, но без функции CheckVolumeValue() (которая взята с инструкции), он выдает такую ошибку при валидации:
Как может быть лот неправильным? Всю жизнь так проставлял и все в поряде. Пробовал вместо переменной прям прописать 0.01, тоже самое.
Спасибо за отлик, но без функции CheckVolumeValue() (которая взята с инструкции), он выдает такую ошибку при валидации:
Как может быть лот неправильным? Всю жизнь так проставлял и все в поряде. Пробовал вместо переменной прям прописать 0.01, тоже самое.
Ну значит попытки установки ордеров есть. Какая-то из этих функций у Вас всегда возвращает false вот и нет ордеров. Выделите какая не работает (добавьте к тесту одну из них) и ее исправьте.
Ну значит попытки установки ордеров есть. Какая-то из этих функций у Вас всегда возвращает false вот и нет ордеров. Выделите какая не работает (добавьте к тесту одну из них) и ее исправьте.
Извините, вы про какие функции?
вот так попробуйте вставить
bool CheckVolumeValue() { //--- минимально допустимый объем для торговых операций double min_volume=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_MIN); if(lot<min_volume) return(false); //--- максимально допустимый объем для торговых операций double max_volume=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_MAX); if(lot>max_volume) return(false); return(true); }
эта или эта CheckMoneyForTrade(Symbol(),OP_SELL) == true && CheckVolumeValue()
Обе true и в тестере сделки открываются..
вот так попробуйте вставить
Изменил, в тестере сделки есть, валидацию не прошел по той же причине.
Обе true и в тестере сделки открываются..
Тогда что Вы от меня хотите? Вы посылаете на вход не правильный объем
Спасибо за отлик, но без функции CheckVolumeValue() (которая взята с инструкции), он выдает такую ошибку при валидации:
Как может быть лот неправильным? Всю жизнь так проставлял и все в поряде. Пробовал вместо переменной прям прописать 0.01, тоже самое.
Сможете ответить на вопрос: "Что такое защита от дурака?", тогда может быть сможете победить эту проблему.
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Всем привет, кто-нибудь, пожалуйста, объясните, почему данный код проходит валидацию с ошибками:
Состояние тестирования: Тестирование завершилось с ошибками
Логически-торговая составляющая - не суть.