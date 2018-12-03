double сохраняет данные не в точном виде. Нужен ли тип данных, который будет сохранять все знаки после запятой в точном виде? - страница 2
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А кто заставляет финансы в double считать? Считайте в long, предварительно избавившись от запятой умножением на порядок нужной точности.
зачем извращаться?
"ну так извратись!" - обычно отвечают люди, которые выступают на несовершенные вещи.
Ой бяда...
Вам сюда и сюда.
Изучайте матчасть.
Ой бяда...
Вам сюда и сюда.
Изучайте матчасть.
Тип Decimal есть во всех вменяемых БД, а как еще прикажете хранить денежные величины? Ну не в double же. Странно, что в MQL, который заточен на работу с финансами, такого типа нет. Проголосовал Да.
Попутно родилась мысль сделать сласс CDecimal ))
Ни чего не путаете. Денежные единицы (currency) имеют формат хранения данных две точки после запятой (0.00).
Ну куды это?
Ренат уже писал здесь, что такого типа не будет, так как он хорошо понимает, что все кому он нужен, могут написать его сами.
Для этого и существует ООП.
1 деленное на 3 - как его сохранить со всеми знаками после запятой?
и не 0.6, 0.5, 0.8, 0.9.
как в десятичной системе записать.
кстати, оно в формате дабл и в десятичной системе записывается одинаково: 0.3333333333333333
и это деление. а тут при сложении уже появляется погрешность.
Ну что это за х@@нь?
Ну куды это?
Так не надо делать.
Надо так: