Купить код индикатора
Нашел на Маркете индикатор. Хочу сделать советник на нем. Могу я купить код у разработчика ? Он сказал, что не продает, хотя индикатор бесплатный
- FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015
- [Архив!] FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия (Эпизод № 21: январь 2013) Продолжение следует...
- Где купить? Продать?
Sprut112:
Нашел на Маркете индикатор. Хочу сделать советник на нем. Могу я купить код у разработчика ? Он сказал, что не продает, хотя индикатор бесплатный
Нашел на Маркете индикатор. Хочу сделать советник на нем. Могу я купить код у разработчика ? Он сказал, что не продает, хотя индикатор бесплатный
Странный Вы человек
Ну если Вам автор сказал, что он не продает исходный код, то чего Вы хотите услышать на форуме?
Vladimir Gribachev:Он сказал, что это не разрешено.Так или нет?
Странный Вы человек
Ну если Вам автор сказал что он не продает исходный код, то чего Вы хотите услышать на форуме?
Sprut112:
Он сказал, что это не разрешено.Так или нет?
Он сказал, что это не разрешено.Так или нет?
Через данный сервис нет, но а там ...
Суть проблемы не понятна, попросите его дать вам сигнальные буферы на покупку или на продажу.
Andery Voronin:
Суть проблемы не понятна, попросите его дать вам сигнальные буферы на покупку или на продажу.
Суть проблемы не понятна, попросите его дать вам сигнальные буферы на покупку или на продажу.
кстати да
ну или самому методом тыка определить
Andery Voronin:Этого достаточно для советника?
Суть проблемы не понятна, попросите его дать вам сигнальные буферы на покупку или на продажу.
Суть проблемы не понятна, попросите его дать вам сигнальные буферы на покупку или на продажу.
Sprut112:
Этого достаточно для советника?
Этого достаточно для советника?
да
Vladimir Gribachev:Ок, спасибо товарищи!
да
Буферы начинаются от 0. Все сразу понятно, какой буфер что выдает.
Konstantin Nikitin:
Буферы начинаются от 0. Все сразу понятно, какой буфер что выдает.
Буферы начинаются от 0. Все сразу понятно, какой буфер что выдает.
а если скрыть буфер номер 0 , то начнется с 1. И так далее....
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