Купить код индикатора

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Нашел на Маркете индикатор. Хочу сделать советник на нем. Могу я купить код у разработчика ? Он сказал, что не продает, хотя индикатор бесплатный
 
Sprut112:
Нашел на Маркете индикатор. Хочу сделать советник на нем. Могу я купить код у разработчика ? Он сказал, что не продает, хотя индикатор бесплатный

Странный Вы человек

Ну если Вам автор сказал, что он не продает исходный код, то чего Вы хотите услышать на форуме?

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Vladimir Gribachev:

Странный Вы человек

Ну если Вам автор сказал что он не продает исходный код, то чего Вы хотите услышать на форуме?

Он сказал, что это не разрешено.Так или нет?
 
Sprut112:
Он сказал, что это не разрешено.Так или нет?

Через данный сервис нет, но а там ...

 
Суть проблемы не понятна, попросите его дать вам сигнальные буферы на покупку или на продажу.
 
Andery Voronin:
Суть проблемы не понятна, попросите его дать вам сигнальные буферы на покупку или на продажу.

кстати да

ну или самому методом тыка определить

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Andery Voronin:
Суть проблемы не понятна, попросите его дать вам сигнальные буферы на покупку или на продажу.
Этого достаточно для советника?
 
Sprut112:
Этого достаточно для советника?

да

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Vladimir Gribachev:

да

Ок, спасибо товарищи!
 
Буферы начинаются от 0. Все сразу понятно, какой буфер что выдает.
 
Konstantin Nikitin:
Буферы начинаются от 0. Все сразу понятно, какой буфер что выдает.


а если скрыть буфер номер 0 , то начнется с 1. И так далее....

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