Исчезли графики MT5 .
Билд 1594 у меня тоже самое
Перегрузил терминал - помогло
Надолго ли?
мне не помогло. а в папке charts в профиле они отсутствуют.
У меня (билд 1954) после клиринга опять слетели графики
Добавлено
Может быть у кого-то остался 1547 билд?
У меня (билд 1954) после клиринга опять слетели графики
Добавлено
Может быть у кого-то остался 1547 билд?
1947 ?
Есть у меня
1947 ?
Есть у меня
Спасибо, Серёжа!
а можно откатывать верисю обратно? мне брокер автоматом обновление ставит
Можно скачав и заменив три ЕХЕ файла.
Кто ставил Билд 1958 на ФОРТС?
Все ли нормально работает?
Кто ставил Билд 1958 на ФОРТС?
Все ли нормально работает?
Не хочется экспериментировать. Тем более, что от новых билдов одни проблемы, чем дальше тем больше дров.
Форекс и сигналы затмил глаза разработчиков. MQ умирает на бирже(
Не хочется экспериментировать. Тем более, что от новых билдов одни проблемы, чем дальше тем больше дров.
Форекс и сигналы затмил глаза разработчиков. MQ умирает на бирже(
Что-то ведь исправляется (например invalid book transaction исправили),
поэтому хочется исправленую, но стабильную версию.
Ведь я торгую на реале, а не просто в песочнице играюсь...
Пока нормально (у меня) работает 1947
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