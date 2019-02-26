Исчезли графики MT5 .

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После непредвиденного сбоя винды исчезли несколько графиков с настройками в MT5. Подскажите как восстановить  ?
 

Билд 1594 у меня тоже самое

Перегрузил терминал - помогло

Надолго ли?

 

мне не помогло. а в папке charts в профиле они отсутствуют.

 

У меня (билд 1954) после клиринга опять слетели графики

Добавлено

Может быть у кого-то остался 1547 билд?

 
prostotrader:

У меня (билд 1954) после клиринга опять слетели графики

Добавлено

Может быть у кого-то остался 1547 билд?

1947 ?

Есть у меня

 
Sergey Chalyshev:

1947 ?

Есть у меня

Спасибо, Серёжа!

 
а можно откатывать верисю обратно? мне брокер автоматом обновление ставит
 
vip_ut:
а можно откатывать верисю обратно? мне брокер автоматом обновление ставит

Можно скачав и заменив три ЕХЕ файла.

 

Кто ставил Билд 1958 на ФОРТС?

Все ли нормально работает?

 
prostotrader:

Кто ставил Билд 1958 на ФОРТС?

Все ли нормально работает?

Не хочется экспериментировать. Тем более, что от новых билдов одни проблемы, чем дальше тем больше дров.

Форекс и сигналы затмил глаза разработчиков. MQ умирает на бирже(

 
Sergey Chalyshev:

Не хочется экспериментировать. Тем более, что от новых билдов одни проблемы, чем дальше тем больше дров.

Форекс и сигналы затмил глаза разработчиков. MQ умирает на бирже(

Что-то ведь исправляется (например invalid book transaction исправили),

поэтому хочется исправленую, но стабильную версию.

Ведь я торгую на реале, а не просто в песочнице играюсь...

Пока нормально (у меня) работает 1947

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