Баг MQL5 при работе c доступом к таймсериям iClose/iOpen и т.д. - страница 6
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Я таки словил зависание iTime на PERIOD_M1.
Моя система:
запускается обычно, никаких Portable.
На AUDUSD, M5 запустил советника "Test CopyTime.mq5" в 10:08:20
Код советника
Затем в
принудительно разорвал соединение интернет (роутер выключил)
После восстановления соединения в
код
перестал выдавать текущее время открытия бара на M1, а всё время выдаёт последнее время перед разрывом связи.
Может дело в статичном массиве
и нужно использовать динамический массив?
Добавлено: заменил CM1_T[1] на динамический CM1_T[]. После принудительного разрыва связи минуты на три, строка
выдаёт последнее известное время с M1 перед разрывом связи.
Я таки словил зависание iTime на PERIOD_M1.
Моя система:
запускается обычно, никаких Portable.
На AUDUSD, M5 запустил советника "Test CopyTime.mq5" в 10:08:20
Код советника
Затем в
принудительно разорвал соединение интернет (роутер выключил)
После восстановления соединения в
код
перестал выдавать текущее время открытия бара на M1, а всё время выдаёт последнее время перед разрывом связи.
Может дело в статичном массиве
и нужно использовать динамический массив?
Попробуйте поставить на М30, и получать данные так-же с М30. У меня именно так и замирает, что и показано в видео. Переключение таймфейма не помогает, только удаление индикатора, и последующая его установка.
Попробуйте поставить на М30, и получать данные так-же с М30. У меня именно так и замирает, что и показано в видео. Переключение таймфейма не помогает, только удаление индикатора, и последующая его установка.
Подтверждаю, игры с перезагрузкой индикатора не помогают на 100%, скажем так из 3 раз наверное 1 раз удается полноценно перезапустить индикатор и конечно же, чтобы не гадать на кофейной гуще, проще выгрузить индикатор и повторно его загрузить на инструмент.
Но это ахтуг товарищи, о какой автоматизации торговли может идти речь при таких танцах с бубном.
*** Может дело в статичном массиве ***
У меня динамические массивы, так как изначально написано что лучше использовать их при CopyХХХ, проблема не в типе массива.
... но к сожалению, на продукт MQ, было мной потрачено около 10 лет.
еще лет через 10 всё будет работать как надо )))))))))))))))))))))
Будем воспроизводить и исправлять.
Как скоро можно ждать исправления?
Как скоро можно ждать исправления?
С заморозкой обновления чужого невидимого таймфрейма после реконнекта связи разобрались и исправили. Причина была в неправильных статусах кеша именно после реконнекта.
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