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Мне самому интересно как это можно решить - выбрать конкретный ордер и высунуть инфу о его профите и комиссиях. У мну есть идея торговая на эту тему. А ещё интересней узнать про стратегию, задуманную автором)))
Самый простой способ.
Скопировал инфу, буду в офлайне изучать. Я просто с массивами ещё не сталкивался.
А нереализованная стратегия простая - динамический тейкпрофит. Если предыдущий ордер закрыт с убытком, то тейкпрофит для открытого рыночного ордера устнавливается как модуль убытков по предыдущим закрытым ордерам из серии ну и для самого рыночного ордера можно ещё тейкпрофит плюсануть. А серия нужна как ограничение количества последних убыточных закрытых ордеров, которые рыночный ордер должен вытащить в плюс, иначе тейкпрофит может быть нереально высоким и маловероятным.
Допустим TP=1
Ордеров в серии 5
Предыдущие 3 ордера скажем закрыты с убытком -1,5, -2,0, -3,5.
Вот TP для рыночного ордера будет 1 + (7) = 8
Вот эта идея автора шерстить конкретные ордера и профиты смотреть по-моему в попад для этой стратегии.
Проверка по магику у вас есть только для ордера i, а для i-n такой проверки нет, как и проверки по символ
Это есть. Делал вот так
но все равно возвращает не то...
Вот пример с тестера.
Специально открывал по 2 ордера, с разными магиками, а в окно комментариев выводил профит 10 последних профитов именно тех ордеров чьи магики интересны.
интересует профит первых ордеров, а в комментах должен написать их профит с 1 по 10, но выдает как то странно и дублирует, пока не понятно
Появляются мысли что по i-N и потом фильтровать по магическому числу не получится. Если i-6 , например, то он смотрит 6 ордер в истории, НО ОН МОЖЕТ БЫТЬ С ДРУГИМ МАГИКОМ, ведь ,как я понял, проверка идет по номеру позиции.
Может есть смысл, как-то переделать,чтобы смотреть не по номеру позиции, а например, по времени закрытия?