Вопрос о функционале нового арбитража

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Первый раз пользуюсь новым арбитражем. где можно узнать что конкретно произойдет если я как разработчик нажму на каждую из этих кнопок


 
Aleksei Beliakov:

Первый раз пользуюсь новым арбитражем. где можно узнать что конкретно произойдет если я как разработчик нажму на каждую из этих кнопок


  1. Отменить арбитраж
  2. Отменить работу
  3. Деньги пополам
  4. Завершить работу
 
Artyom Trishkin:
  1. Отменить арбитраж
  2. Отменить работу
  3. Деньги пополам
  4. Завершить работу
Что произойдет если я нажму завершить работу
 
Aleksei Beliakov:
Что произойдет если я нажму завершить работу
 
Aleksei Beliakov:
Что произойдет если я нажму завершить работу

Попробуйте, чего гадать

 
Aleksei Beliakov:
Что произойдет если я нажму завершить работу

Заказчик нажмёт - "Я не согласен". И так по кругу.

 

@Andrei Fandeev

а когда арбитр появится в таком случаее?

какое расписание действий?

 
Aleksei Beliakov:

@Andrei Fandeev

а когда арбитр появится в таком случаее?

какое расписание действий?

Я арбитра не дождался. "Полюбовно" с заказчиком закончили работу. Так что текущий алгоритм арбитража остался загадкой.

 

да, новая система не понятна...

а что делать если заказчик пропал?

 
Taras Slobodyanik:

да, новая система не понятна...

а что делать если заказчик пропал?

тоже пропасть...

 
Taras Slobodyanik:

да, новая система не понятна...

а что делать если заказчик пропал?

Закрытие заказа влечёт за собой финансовую операцию.
Согласно последним нововведениям (обращение в Сервисдеск только по финансовым вопросам) - закрытие заказа через Арбитраж по логике попадает в эту категорию.
Следовательно - при пропадании Заказчика следует обращаться в Сервисдеск, имхо.

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