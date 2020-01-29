Вопрос о функционале нового арбитража
Первый раз пользуюсь новым арбитражем. где можно узнать что конкретно произойдет если я как разработчик нажму на каждую из этих кнопок
- Отменить арбитраж
- Отменить работу
- Деньги пополам
- Завершить работу
- Отменить арбитраж
- Отменить работу
- Деньги пополам
- Завершить работу
Что произойдет если я нажму завершить работу
Что произойдет если я нажму завершить работу
Попробуйте, чего гадать
Что произойдет если я нажму завершить работу
Заказчик нажмёт - "Я не согласен". И так по кругу.
@Andrei Fandeev
а когда арбитр появится в таком случаее?
какое расписание действий?
@Andrei Fandeev
а когда арбитр появится в таком случаее?
какое расписание действий?
Я арбитра не дождался. "Полюбовно" с заказчиком закончили работу. Так что текущий алгоритм арбитража остался загадкой.
да, новая система не понятна...
а что делать если заказчик пропал?
да, новая система не понятна...
а что делать если заказчик пропал?
тоже пропасть...
да, новая система не понятна...
а что делать если заказчик пропал?
Закрытие заказа влечёт за собой финансовую операцию.
Согласно последним нововведениям (обращение в Сервисдеск только по финансовым вопросам) - закрытие заказа через Арбитраж по логике попадает в эту категорию.
Следовательно - при пропадании Заказчика следует обращаться в Сервисдеск, имхо.
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Первый раз пользуюсь новым арбитражем. где можно узнать что конкретно произойдет если я как разработчик нажму на каждую из этих кнопок