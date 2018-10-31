failed cancel order *** [Invalid stops]
Кто встречался с такой ошибкой:
Ну то, что ошибка удаления отложенного ордера понятно (мало-ли - может он как раз сработал), но почему [Invalid stops]?
Не видно удаления отложенного ордера,
У вас установка ордера и классическая ошибка для ДЦ, слишком близкие стопы.
ДЦ когда не хотят чтобы вы закрыли или открыли позицию просто , увеличивают уровень стопов.
ФОРЕКС:
БИРЖА
Не видно удаления отложенного ордера,
***
Как это не видно? А это: failed cancel order #21 buy stop
Как это не видно? А это: failed cancel order #21 buy stop
Как это не видно? А это: failed cancel order #21 buy stop
А он не заморожен из-за близости цены?
Тогда уровень заморозки смотрите, ДЦ найдут отговорки.
Таки ДА! Спасибо.
Таки ДА! Спасибо.
ДА?
Владимир, прошу скинуть в личку это ДЦ, Я уже лет 8 такого нигде не встречал.
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Кто встречался с такой ошибкой:
Ну то, что ошибка удаления отложенного ордера понятно (мало-ли - может он как раз сработал), но почему [Invalid stops]?