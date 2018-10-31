failed cancel order *** [Invalid stops]

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Кто встречался с такой ошибкой:

 2017.04.03 16:38:36   failed cancel order #21 buy stop 1.00 XAUUSD at 1247.314 sl: 1244.413 [Invalid stops]

Ну то, что ошибка удаления отложенного ордера понятно (мало-ли - может он как раз сработал), но почему [Invalid stops]?

 
Vladimir Karputov:

Кто встречался с такой ошибкой:

Ну то, что ошибка удаления отложенного ордера понятно (мало-ли - может он как раз сработал), но почему [Invalid stops]?

Не видно удаления отложенного ордера, 

У вас установка ордера и классическая ошибка для ДЦ, слишком близкие стопы.

ДЦ когда не хотят чтобы вы закрыли или открыли позицию просто , увеличивают уровень стопов.

ФОРЕКС:

БИРЖА


 
Sergey Chalyshev:

Не видно удаления отложенного ордера, 

***


Как это не видно? А это: failed cancel order #21 buy stop

 
Vladimir Karputov:

Как это не видно? А это: failed cancel order #21 buy stop

А он не заморожен из-за близости цены?
 
Vladimir Karputov:

Как это не видно? А это: failed cancel order #21 buy stop

Тогда уровень заморозки смотрите, ДЦ найдут отговорки.
 
Artyom Trishkin:
А он не заморожен из-за близости цены?
Sergey Chalyshev:
Тогда уровень заморозки смотрите, ДЦ найдут отговорки.

Таки ДА! Спасибо.

 
Vladimir Karputov:

Таки ДА! Спасибо.

ДА?

Владимир, прошу скинуть в личку это ДЦ, Я уже лет 8 такого нигде не встречал.

 
Vitaly Muzichenko:

ДА?

Владимир, прошу скинуть в личку это ДЦ, Я уже лет 8 такого нигде не встречал.

Да запросто: Elder EA Вот только код ещё не готов :) . Я проводил разведку боем - как одним местом чувствовал и к вечеру мозг переклинил.

 
Кстати, доказано, что пространственно летчик ориентируется ягодицами. 
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