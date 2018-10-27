Заливка
noran919:
Приветствую.
Подскажите плиз, имеется ли возможность осуществлять заливку "межиндикаторного" пространства))) (если так можно выразиться). Например между МА5 и МА10. Ну и тому подобное.
Заранее спасибо.
- Бары, для которых значения обоих индикаторных буферов равны 0, не участвуют в отрисовке индикатора. То есть область с нулевыми значениями не будет закрашиваться.
- Бары, для которых значения индикаторных буферов равны "пустому значению", участвуют в отрисовке индикатора. Область с пустыми значениями будет закрашиваться таким образом, чтобы соединять области со значащими значениями.
Vladimir Karputov:
- Бары, для которых значения обоих индикаторных буферов равны 0, не участвуют в отрисовке индикатора. То есть область с нулевыми значениями не будет закрашиваться.
- Бары, для которых значения индикаторных буферов равны "пустому значению", участвуют в отрисовке индикатора. Область с пустыми значениями будет закрашиваться таким образом, чтобы соединять области со значащими значениями.
Благодарю!
noran919:
Благодарю!
Имейте ввиду - этот стиль только для МТ5.
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Приветствую.
Подскажите плиз, имеется ли возможность осуществлять заливку "межиндикаторного" пространства))) (если так можно выразиться). Например между МА5 и МА10. Ну и тому подобное.
Заранее спасибо.