Заливка

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Приветствую. 

Подскажите плиз, имеется ли возможность осуществлять заливку "межиндикаторного" пространства))) (если так можно выразиться). Например между МА5 и МА10. Ну и тому подобное. 

Заранее спасибо.

 
noran919:

Приветствую. 

Подскажите плиз, имеется ли возможность осуществлять заливку "межиндикаторного" пространства))) (если так можно выразиться). Например между МА5 и МА10. Ну и тому подобное. 

Заранее спасибо.

DRAW_FILLING

  • Бары, для которых значения обоих индикаторных буферов равны 0, не участвуют в отрисовке индикатора. То есть область с нулевыми значениями не будет закрашиваться.


  • Бары, для которых значения индикаторных буферов равны "пустому значению", участвуют в отрисовке индикатора. Область с пустыми значениями будет закрашиваться таким образом, чтобы соединять области со значащими значениями.


 
Vladimir Karputov:

DRAW_FILLING

  • Бары, для которых значения обоих индикаторных буферов равны 0, не участвуют в отрисовке индикатора. То есть область с нулевыми значениями не будет закрашиваться.


  • Бары, для которых значения индикаторных буферов равны "пустому значению", участвуют в отрисовке индикатора. Область с пустыми значениями будет закрашиваться таким образом, чтобы соединять области со значащими значениями.


Благодарю!

 
noran919:

Благодарю!

Имейте ввиду - этот стиль только для МТ5.

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