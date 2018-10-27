Статьи небольшое пожелание ...

Новый комментарий
 
Если не сложно, сделайте возможность как то помечать статьи.. Прочитано не прочитано...
 
Попробуйте запоминать. В вебе нигде не встречал реализации "прочитано/не прочитано", только в мессенджерах и социальных сетях. И то в последних личные сообщения.
 
Baruban:
... В вебе нигде не встречал реализации "прочитано/не прочитано"...
 
Baruban:
Попробуйте запоминать. В вебе нигде не встречал реализации "прочитано/не прочитано", только в мессенджерах и социальных сетях. И то в последних личные сообщения.

Я такое встречал на всех форумах где бываю. Смотрите лучше.

Новый комментарий