Статьи небольшое пожелание ...
Если не сложно, сделайте возможность как то помечать статьи.. Прочитано не прочитано...
Попробуйте запоминать. В вебе нигде не встречал реализации "прочитано/не прочитано", только в мессенджерах и социальных сетях. И то в последних личные сообщения.
Baruban:
... В вебе нигде не встречал реализации "прочитано/не прочитано"...
... В вебе нигде не встречал реализации "прочитано/не прочитано"...
Baruban:
Попробуйте запоминать. В вебе нигде не встречал реализации "прочитано/не прочитано", только в мессенджерах и социальных сетях. И то в последних личные сообщения.
Попробуйте запоминать. В вебе нигде не встречал реализации "прочитано/не прочитано", только в мессенджерах и социальных сетях. И то в последних личные сообщения.
Я такое встречал на всех форумах где бываю. Смотрите лучше.
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