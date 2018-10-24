Перестал копироваться сигнал

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Сделки от провайдера перестали копироваться на мой счет. В чем может быть причина?

Показывает что сигнал активен.


 
Ludmila1952:

Сделки от провайдера перестали копироваться на мой счет. В чем может быть причина?

Показывает что сигнал активен.


Все ответы в журнале терминала. 

Вопрос №1: в терминале Сервис - Настройки - вкладка Сообщество заполнена?

Вопрос №2: нужен журнал терминала в виде текстового файла приложенного к сообщению.

Переходите во вкладку "Журнал" - правый клик и меню "Открыть" - откроется проводник с папкой в которой лежат лог-файлы. Прикрепите лог файл к сообщению. 

Вопрос №3: Покажите пожалуйста скриншот вкладки "Сигналы":

 



 
Есть проблемы с частью подписок на сигналы, решаем.
 
Начало копироваться
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