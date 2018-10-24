Перестал копироваться сигнал
Ludmila1952:
Сделки от провайдера перестали копироваться на мой счет. В чем может быть причина?
Показывает что сигнал активен.
Все ответы в журнале терминала.
Вопрос №1: в терминале Сервис - Настройки - вкладка Сообщество заполнена?
Вопрос №2: нужен журнал терминала в виде текстового файла приложенного к сообщению.
Переходите во вкладку "Журнал" - правый клик и меню "Открыть" - откроется проводник с папкой в которой лежат лог-файлы. Прикрепите лог файл к сообщению.
Вопрос №3: Покажите пожалуйста скриншот вкладки "Сигналы":
Есть проблемы с частью подписок на сигналы, решаем.
Начало копироваться
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Сделки от провайдера перестали копироваться на мой счет. В чем может быть причина?
Показывает что сигнал активен.