Возможно лучший индикатор
Maxim Kuznetsov:
+1000
Maxim Kuznetsov:
Всё в саже, просто капец. Это зашёл, вымазался, и пошёл в дом купаться в ванной? )))
Или то декорация под сажу?
Filip Sukharev:базовая стратегия/сигнализатор RSI->MA->BBands, хороший, но не самый лучший.
В баню вам...
Vitaly Muzichenko:
Всё в саже, просто капец. Это зашёл, вымазался, и пошёл в дом купаться в ванной? )))
Или то декорация под сажу?
Ну так после бани всегда охлаждаются в прорубе или тому подобном))
Unicornis:
базовая стратегия/сигнализатор RSI->MA->BBands, хороший, но не самый лучший.
базовая стратегия/сигнализатор RSI->MA->BBands, хороший, но не самый лучший.
здесь задействована древняя стратегия, правила форума запрещают говорить об этом
Filip Sukharev:
здесь задействована древняя стратегия, правила форума запрещают говорить об этом
Или обсуждение индикатора с открытым кодом, или удаление ветки. Или в маркет со всеми правилами использования.
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