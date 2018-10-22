Возможно лучший индикатор

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Maxim Kuznetsov:

+1000

 
Maxim Kuznetsov:

Всё в саже, просто капец. Это зашёл, вымазался, и пошёл в дом купаться в ванной? )))

Или то декорация под сажу? 

 
Filip Sukharev:

базовая стратегия/сигнализатор RSI->MA->BBands, хороший, но не самый лучший.
 
В баню вам...
 
Vitaly Muzichenko:

Всё в саже, просто капец. Это зашёл, вымазался, и пошёл в дом купаться в ванной? )))

Или то декорация под сажу? 

Ну так после бани всегда охлаждаются в прорубе или тому подобном)) 

 
Unicornis:
базовая стратегия/сигнализатор RSI->MA->BBands, хороший, но не самый лучший.

здесь задействована древняя стратегия, правила форума запрещают говорить об этом

 
Filip Sukharev:

здесь задействована древняя стратегия, правила форума запрещают говорить об этом

Или обсуждение индикатора с открытым кодом, или удаление ветки. Или в маркет со всеми правилами использования.

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