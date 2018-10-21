Может ли брокер отслеживать трейдера - страница 3

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Oleh Domashenko:
Может ли брокер отслеживать трейдера на предмет: какае советники и индикаторы использует трейдер и их настройки. Тем самым может ли брокер расшифровать ТС трейдера (мануальная торговля) и использовать для копирования или других целей? 

Уже был такой вопрос (и несколько раз), - нашел в старых ветках ответ - 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Видят ли брокеры установленных соетников

Renat Fatkhullin, 2017.02.19 13:22

Вопрос постоянно всплывает, ответы многократно давались.

Никогда никакой брокер не видит и не имеет доступа на компьютер трейдера, не знает и не имеет доступа к его роботам или любым другим программмам.

Но у каждого ордера есть тип причины, где указывается, как он был создан - вручную или экспертами.

Бояться знания брокером 'трейдер торгует экспертами' не имеет смысла. У огромного количества брокеров процент автотрейдинга более 50% сделок - все понимают, что это новая реальность.
 
Sergii Krutyi:
Зачастую целевая доходность брокера зарабатывать на спреде и комиссии . Поэтому шансы что будет интересен ваш чудо грааль очень малы :)) Тем более что даже если предположить такой вариант , то отследить копирование вам никак не удастся ))
А у ДЦ перед биржей нет комиссии?
 
 
Oleh Domashenko:
Может ли брокер отслеживать трейдера на предмет: какае советники и индикаторы использует трейдер и их настройки. Тем самым может ли брокер расшифровать ТС трейдера (мануальная торговля) и использовать для копирования или других целей? 

Если бы брокеры копировали трейдеров то не было бы брокеров....

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