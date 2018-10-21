Может ли брокер отслеживать трейдера - страница 3
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Может ли брокер отслеживать трейдера на предмет: какае советники и индикаторы использует трейдер и их настройки. Тем самым может ли брокер расшифровать ТС трейдера (мануальная торговля) и использовать для копирования или других целей?
Уже был такой вопрос (и несколько раз), - нашел в старых ветках ответ -
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Видят ли брокеры установленных соетников
Renat Fatkhullin, 2017.02.19 13:22Вопрос постоянно всплывает, ответы многократно давались.
Зачастую целевая доходность брокера зарабатывать на спреде и комиссии . Поэтому шансы что будет интересен ваш чудо грааль очень малы :)) Тем более что даже если предположить такой вариант , то отследить копирование вам никак не удастся ))
Может ли брокер отслеживать трейдера на предмет: какае советники и индикаторы использует трейдер и их настройки. Тем самым может ли брокер расшифровать ТС трейдера (мануальная торговля) и использовать для копирования или других целей?
Если бы брокеры копировали трейдеров то не было бы брокеров....