Сегодня вторник или среда?
Грибной день просто :) у кого то может даже пятница сегодня)
Galina Bobro:
На фрилансе беру заказ и смотрю что сегодня оказывается вторник
но год ведь правильный !
Это временная зона скорее всего виновата, не подстраивается под пользователя.
Вы просто попали в машину времени=) Но да, у меня тоже такое бывало, если сидел с впн или прокси. Видимо временная зона не подстраивается.
Baruban:
Вы просто попали в машину времени=) Но да, у меня тоже такое бывало, если сидел с впн или прокси. Видимо временная зона не подстраивается.
Вы просто попали в машину времени=) Но да, у меня тоже такое бывало, если сидел с впн или прокси. Видимо временная зона не подстраивается.
А на котировки не смотрели, может они тоже впереди текущих
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На фрилансе беру заказ и смотрю что сегодня оказывается вторник.