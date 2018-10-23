Сегодня вторник или среда?

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На фрилансе беру заказ и смотрю что сегодня оказывается вторник.

 

Грибной день просто :) у кого то может даже пятница сегодня)

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Galina Bobro:

На фрилансе беру заказ и смотрю что сегодня оказывается вторник

но год ведь правильный !

 
Это временная зона скорее всего виновата, не подстраивается под пользователя. 
 
Вы просто попали в машину времени=) Но да, у меня тоже такое бывало, если сидел с впн или прокси. Видимо временная зона не подстраивается.
 
Baruban:
Вы просто попали в машину времени=) Но да, у меня тоже такое бывало, если сидел с впн или прокси. Видимо временная зона не подстраивается.

А на котировки не смотрели, может они тоже впереди текущих 

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