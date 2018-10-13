Проклятие 4401 - страница 2
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все чудесате и чудесатее, период вставили, а запятую потеряли
а по делу есть что нибудь сказать?
а по делу есть что нибудь сказать?
Мне кажется, что дело в вашем коде.
Ну очевидно же что это опечатки, я ещё тут на нервах с этим, этот код даже не скомпелируется
Код: поставьте в true - и активируется таймер, поставьте в false - и будет работать OnTick.
Всё отрабатывает:
Терминал: