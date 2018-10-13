Проклятие 4401 - страница 2

Новый комментарий
 
все чудесате и чудесатее, период вставили, а запятую потеряли
 
Alexander Bereznyak:
все чудесате и чудесатее, период вставили, а запятую потеряли

а по делу есть что нибудь сказать?

 
Roman Sharanov:

а по делу есть что нибудь сказать?

Мне кажется, что дело в вашем коде. 
Тот кот который вы выставляете не будет работать однозначно. Поэтому вы получаете ошибку. 

Чтобы был смысл разговору, вы должны вставить весь свой код. 
 
Vladislav Andruschenko:
Мне кажется, что дело в вашем коде. 
Тот кот который вы выставляете не будет работать однозначно. Поэтому вы получаете ошибку. 

Чтобы был смысл разговору, вы должны вставить весь свой код. 
Ну очевидно же что это опечатки, я ещё тут на нервах с этим, этот код даже не скомпелируется
 
Roman Sharanov:
Ну очевидно же что это опечатки, я ещё тут на нервах с этим, этот код даже не скомпелируется
Поэтому я предлагаю немного отдохнуть и начать все заново. 

Ведь,  например, у меня нет ошибки 4401. 
 
Roman Sharanov:
И у меня не было, пока терминал не переустановил. Теперь даже 1 бар не копируется, до сих пор не работает
 

Код: поставьте в true - и активируется таймер, поставьте в false - и будет работать OnTick.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                               iHigh to array.mq5 |
//|                              Copyright © 2017, Vladimir Karputov |
//|                                           http://wmua.ru/slesar/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2017, Vladimir Karputov"
#property link      "http://wmua.ru/slesar/"
#property version   "1.001"
//--- input parameters
input int      InputBars=9;
input bool     InpTickOrTimer=false;// "false" - use OnTick, "true" - use OnTimer
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- create timer
   EventSetTimer(6);
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---

  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   if(InpTickOrTimer)
      return;
//---
   double arr_High[];
   ArraySetAsSeries(arr_High,true);             // the index "0" is the rightmost bar on the chart
   if(iHigh(InputBars,arr_High))
     {
      string text="";
      for(int i=0;i<InputBars;i++)
        {
         text=text+"\n"+
              "#"+IntegerToString(i)+" "+DoubleToString(arr_High[i],Digits());
        }
      Comment(text);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Timer function                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTimer()
  {
   if(!InpTickOrTimer)
      return;
//---
   double arr_High[];
   ArraySetAsSeries(arr_High,true);             // the index "0" is the rightmost bar on the chart
   if(iHigh(InputBars,arr_High))
     {
      string text="";
      for(int i=0;i<InputBars;i++)
        {
         text=text+"\n"+
              "#"+IntegerToString(i)+" "+DoubleToString(arr_High[i],Digits());
        }
      Comment(text);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| Get the High for array                                           | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
bool iHigh(const int count,double &buffer_high[])
  {
   if(CopyHigh(Symbol(),Period(),0,count,buffer_high)!=count)
      return(false);
//---
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+


Всё отрабатывает:

Терминал:

MetaTrader 5 x64 build 1910 started (MetaQuotes Software Corp.)
Windows 10 (build 17134) x64, IE 11, UAC, Intel Core i3-3120M  @ 2.50GHz, Memory: 3473 / 8077 Mb, Disk: 163 / 415 Gb, GMT+2
C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075
Файлы:
iHigh_to_array.mq5  6 kb
12
Новый комментарий