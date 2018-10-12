ФОРТС: GLD

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Встречайте новый фьючерс GLD

Номинирован в рублях за грамм, период обращения 1 месяц, 

Торговаться начал сегодня, поставочный.

 
prostotrader:

Встречайте новый фьючерс GLD

Номинирован в рублях за грамм, период обращения 1 месяц, 

Торговаться начал сегодня, поставочный.

Спасибо, интересно, пропустил эту новость

Надо примериться

Старый GOLD остается?

Чем отличается GOLD от GLD ?

 
Sergey Chalyshev:

Спасибо, интересно, пропустил эту новость

Надо примериться

Старый GOLD остается?

Чем отличается GOLD от GLD ?

Да, старый остаётся.

Сереж, в начале все отличия написаны :)

GOLD в долларах за унцию, GLD в рублях за грамм

GOLD обращается 3 месяца, GLD месяц

GLD 1 лот 10 грамм

GOLD расчетный GLD поставочный

Вот и всё

 
prostotrader:

Да, старый остаётся.

Сереж, в начале все отличия написаны :)

GOLD в долларах за унцию, GLD в рублях за грамм

GOLD обращается 3 месяца, GLD месяц

GLD 1 лот 10 грамм

Оба поставочные

Вот и всё

что то никак не получается вычислить цену GLD,

1200*67/10=8040

 
Sergey Chalyshev:

что то никак не получается вычислить цену GLD,

1200*67/10=8040

Нет, не так

1200 /31.105 * 66.7 = 2573 руб. (за один грамм)

Добавлено

Вот я, сегодня, на старом золотишке "забогател"


Думаю, скоро и на новом подзаработать

 
prostotrader:

Нет, не так

1200 /31.105 * 66.7 = 2573 руб. (за один грамм)

Добавлено

Вот я, сегодня, на старом золотишке "забогател"


Думаю, скоро и на новом подзаработать

31.105 откуда?
 
Sergey Chalyshev:
31.105 откуда?

1 тройская унция 31,105 грамм 1200$ за 1 тройскую унцию

 
prostotrader:

Нет, не так

1200 /31.105 * 66.7 = 2573 руб. (за один грамм)

Добавлено

Вот я, сегодня, на старом золотишке "забогател"


Думаю, скоро и на новом подзаработать

Видимо, не сегодня заработаю :) 

2018.10.11 14:05:35.479 Forts_trader (GLD-12.18,M1)     StopTrading: Время сервера = 14:05:36; Статус ордера = SELL_ORDER; Билет = 93960386  Sell ордер отклонён.
2018.10.11 14:05:35.479 Forts_trader (GLD-12.18,M1)     Alert: Эксперт остановлен. Инструмент GLD-12.18
2018.10.11 14:05:35.480 Forts_trader (GLD-12.18,M1)     OnTradeTransaction: Sell ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 93960386 Причина: 0 0

Отклонён без всяких причин :)

Print(__FUNCTION__, ": Sell ордер отклонён брокером(биржей). Билет = ", trans.order,
                                     " Причина: ", result.retcode, " ", result.retcode_external);

Не успел закрыть позицию (клиринг)

Потелял немного


Совершение сделок - Торговые операции - MetaTrader 5
Совершение сделок - Торговые операции - MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Торговая деятельность в платформе связана с формированием и отсылкой рыночных и отложенных ордеров для исполнения брокером, а также с управлением текущими позициями путем их модификации или закрытия. Платформа позволяет удобно просматривать торговую историю на счете, настраивать оповещения о событиях на рынке и многое другое. Открытие позиций...
 
prostotrader:

Видимо, не сегодня заработаю :) 

Отклонён без всяких причин :)

Не успел закрыть позицию (клиринг)

Потелял немного


тоже не дает торговать:

2018.10.12 11:35:21.672 Trades  'ххххх': rejected buy limit 1.00 GLD-11.18 at 2606.8 (Запрет Трейдера на открытие поз)

что делать?

 
Sergey Chalyshev:

тоже не дает торговать:

что делать?

Брокеру звонить. У меня тоже самое.
 

Выяснил почему не работает GLD :)

GLD поставочный фьючерс, а у Открываши нет спота на золото за рубли.

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