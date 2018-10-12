ФОРТС: GLD
Спасибо, интересно, пропустил эту новость
Надо примериться
Старый GOLD остается?
Чем отличается GOLD от GLD ?
Да, старый остаётся.
Сереж, в начале все отличия написаны :)
GOLD в долларах за унцию, GLD в рублях за грамм
GOLD обращается 3 месяца, GLD месяц
GLD 1 лот 10 грамм
GOLD расчетный GLD поставочный
Вот и всё
Да, старый остаётся.
Сереж, в начале все отличия написаны :)
GOLD в долларах за унцию, GLD в рублях за грамм
GOLD обращается 3 месяца, GLD месяц
GLD 1 лот 10 грамм
Оба поставочные
Вот и всё
что то никак не получается вычислить цену GLD,
1200*67/10=8040
Нет, не так
1200 /31.105 * 66.7 = 2573 руб. (за один грамм)
Добавлено
Вот я, сегодня, на старом золотишке "забогател"
Думаю, скоро и на новом подзаработать
31.105 откуда?
1 тройская унция 31,105 грамм 1200$ за 1 тройскую унцию
Нет, не так
1200 /31.105 * 66.7 = 2573 руб. (за один грамм)
Добавлено
Вот я, сегодня, на старом золотишке "забогател"
Думаю, скоро и на новом подзаработать
Видимо, не сегодня заработаю :)
2018.10.11 14:05:35.479 Forts_trader (GLD-12.18,M1) StopTrading: Время сервера = 14:05:36; Статус ордера = SELL_ORDER; Билет = 93960386 Sell ордер отклонён. 2018.10.11 14:05:35.479 Forts_trader (GLD-12.18,M1) Alert: Эксперт остановлен. Инструмент GLD-12.18 2018.10.11 14:05:35.480 Forts_trader (GLD-12.18,M1) OnTradeTransaction: Sell ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 93960386 Причина: 0 0
Отклонён без всяких причин :)
Print(__FUNCTION__, ": Sell ордер отклонён брокером(биржей). Билет = ", trans.order, " Причина: ", result.retcode, " ", result.retcode_external);
Не успел закрыть позицию (клиринг)
Потелял немного
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Видимо, не сегодня заработаю :)
Отклонён без всяких причин :)
Не успел закрыть позицию (клиринг)
Потелял немного
тоже не дает торговать:
2018.10.12 11:35:21.672 Trades 'ххххх': rejected buy limit 1.00 GLD-11.18 at 2606.8 (Запрет Трейдера на открытие поз)
что делать?
тоже не дает торговать:
что делать?
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Номинирован в рублях за грамм, период обращения 1 месяц,
Торговаться начал сегодня, поставочный.