Как выключить новостные флажки в терминале МТ5?

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Всем здравствуйте!

Скажите, камрады, как убрать с графиков новостные метки-флажки? Метатрейдер 5.

В настройках галочка снята, терминал перезагружен:

Где-то что-то ещё есть?

 

Окно "Инструменты", вкладка "Календарь":


Но учтите такой момент - вкладка "Календарь" есть не на всех торговых серверах.

 
Vladimir Karputov:

Окно "Инструменты", вкладка "Календарь":

Но учтите такой момент - вкладка "Календарь" есть не на всех торговых серверах.

Спасибо, Владимир!

 
А если нет календаря и графы такой нет, как убрать
 

его надо включить здесь

options -> community -> calendar




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