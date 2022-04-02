Как выключить новостные флажки в терминале МТ5?
Vladimir Karputov:
Окно "Инструменты", вкладка "Календарь":
Но учтите такой момент - вкладка "Календарь" есть не на всех торговых серверах.
Спасибо, Владимир!
А если нет календаря и графы такой нет, как убрать
его надо включить здесь
options -> community -> calendar
Вы упускаете торговые возможности:
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Всем здравствуйте!
Скажите, камрады, как убрать с графиков новостные метки-флажки? Метатрейдер 5.
В настройках галочка снята, терминал перезагружен:
Где-то что-то ещё есть?