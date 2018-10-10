Открыл сигнал, но он не отображается у меня в ленте новостей.
Подскажите, почему мой сигнал не отображается у меня в ленте новостей ?
Привет!
Потому-что вы до этого открыли данный сигнал и затем ее закрыли. И удалили запись со стены.
Потом заново открыли данный сигнал. А на стене и следа нет.
Другого ответа не будет.
Alexander Ivanov:
Привет!
Потому-что вы до этого открыли данный сигнал и затем ее закрыли. И удалили запись со стены.
Потом заново открыли данный сигнал. А на стене и следа нет.
Другого ответа не будет.
Может быть, наверно, уже не помню. Но Спасибо.
Ramiz Mavludov:
Спасибо, Ваш совет помог.
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