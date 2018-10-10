Открыл сигнал, но он не отображается у меня в ленте новостей.

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Подскажите, почему мой сигнал не отображается у меня в ленте новостей ?
 

Привет!

Потому-что вы до этого открыли данный сигнал и затем ее закрыли. И удалили запись со стены.

Потом заново открыли данный сигнал. А на стене и следа нет.


Другого ответа не будет.

 
Ibragim Dzhanaev:
Подскажите, почему мой сигнал не отображается у меня в ленте новостей ?
 
Ibragim Dzhanaev:
Подскажите, почему мой сигнал не отображается у меня в ленте новостей ?
[Удален]  
Alexander Ivanov:

Привет!

Потому-что вы до этого открыли данный сигнал и затем ее закрыли. И удалили запись со стены.

Потом заново открыли данный сигнал. А на стене и следа нет.


Другого ответа не будет.

Может быть, наверно, уже не помню. Но Спасибо.

[Удален]  
Ramiz Mavludov:

Спасибо, Ваш совет помог.

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