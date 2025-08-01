Биржевая информация - страница 2

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Alexey Oreshkin #:
Хороший вариант, согласен. 
Но стакан всё таки по usdrub_tom нужен, немножко для других целей просто.

не вопрос

вечером скину где взять

 
Alexey Oreshkin:

Вот если я захотел на своём сайте показать курс биткойна в рублях. Курс битка я получил, но он к доллару, хочу взять курс доллара с инструмента USDRUB_TOM. Где мне найти эту информацию за приемлемую цену или может быть бесплатно. Задержка 15 минут не пугает.
могу за 1500 в месяц получить её с мфд, но не хочу т.к. желательно без посредников сразу с MOEX.

Писал к ним в саппорт, там мне выкатили прайс 45000-90000  в месяц, что для моей задачи глупость.

Вытаскивать через DDE с квика или через файл с MT самый последний вариант т.к. сразу возникает вопрос - каким образом я запущу терминал у своего хостера? 

вообщем вот такой простой вопрос. Кто может подсказать куда смотреть?

вот

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