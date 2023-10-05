как зашифровать исходный код? - страница 2

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Bubah:
как зашифровать исходный код?

использовать обфускатор?

 
TheXpert #:

использовать обфускатор?

есть рабочий обфускатор для MQL кода ? что бы после обфускации исходного кода он кампилился ? 

 
Суть обфускации вроде в большом количестве if пустых.
 
G1G2G3 #:
Суть обфускации вроде в большом количестве if пустых.

не совсем...


Суть обфускации - не дать понять злоумышленнику какой кусок кода за что отвечает. Как создать свой обфускатор который еще кампилиться будет - мне пока не ясно... так же не ясно почему до сих пор metaquotes не могут обфускационный механизм как стандартную опцию добавить в метаэдитор

 
Alex Renko #:

не совсем...


Суть обфускации - не дать понять злоумышленнику какой кусок кода за что отвечает. Как создать свой обфускатор который еще кампилиться будет - мне пока не ясно

мне кажется, вы путаете шифрование текста и затруднение декомпила исполняемого файла
 
G1G2G3 #:
мне кажется, вы путаете шифрование текста и затруднение декомпила исполняемого файла

обфускация и шифрование почти одно и тоже и да они для того что бы в Декомпиле было почти невозможно прочесть или изменить Логику:

Обфуска́ция (от лат. obfuscare — затенять, затемнять; и англ. obfuscate — делать неочевидным, запутанным, сбивать с толку) или запутывание кода — приведение исходного кода или исполняемого кода программы к виду, сохраняющему её функциональность, но затрудняющему анализ, понимание алгоритмов работы и модификацию при декомпиляции.
В том что все разбирается и декампилится - я уверен более чем. 

 
Alex Renko #:

ни для того что бы в Декомпиле было почти невозможно прочесть или изменить Логику:


нужно сделать не невозможным, а нерациональным с точки зрения денег(времени). То что вы кинули это шифрование, шифрование не читает компилятор. Обфускатор это много пустых иф, чтобы человек читающий декомпил запутался. А зачем вообще надо это? на удаленный сервак скинуть исполняемый файл? Потому что домашний сервер имеет большой пинг?

 
G1G2G3 #:

нужно сделать не невозможным, а нерациональным с точки зрения денег(времени). То что вы кинули это шифрование, шифрование не читает компилятор. Обфускатор это много пустых иф, чтобы человек читающий декомпил запутался. А зачем вообще надо это? на удаленный сервак скинуть исполняемый файл? Потому что домашний сервер имеет большой пинг?

На сервак можно кинуть любой откомпилированный советник, запустить его и удалить из папки вообще.Вся программа загружается в память и оттуда работает. Беда только одна, если перегрузится сервак, то советник не запустится. 

ps; Вот пример как защитить файл от понимания

 
Alexey Viktorov #:

На сервак можно кинуть любой откомпилированный советник, запустить его и удалить из папки вообще.Вся программа загружается в память и оттуда работает. Беда только одна, если перегрузится сервак, то советник не запустится. 

ps; Вот пример как защитить файл от понимания


Пасиб за пример! А можете в двух слова пояснить как оно работает и что делает.. я не совсем понимаю

 
Alex Renko #:

Пасиб за пример! А можете в двух слова пояснить как оно работает и что делает.. я не совсем понимаю

Обратитесь к автору.))) Я уже давно не читаю его коды.

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