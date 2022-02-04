Округление (обрезка) значения размера лота - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Такой вариант тоже проверил. Результат:
2018.10.07 02:52:27.422 2018.01.02 09:00:00 lot=0.05
Потому, что нормализуется значение цены.
Видимо эта проблема имеет и другое проявление. В параметры советника по умолчанию забит объём 0.05. Устанавливаю советник на график, и вижу
Дальше ещё интереснее (рисунок GIF. Надо кликнуть на него)
MT5 build 3180
Видимо эта проблема имеет и другое проявление. В параметры советника по умолчанию забит объём 0.05. Устанавливаю советник на график, и вижу
Дальше ещё интереснее
MT5 build 3180
Проверьте в 3184. Поведение double исправлено.
Проверьте в 3184. Поведение double исправлено.
Это бета версия? Последний официальный релиз вроде 3180
Это бета версия? Последний официальный релиз вроде 3180
Можете не проверять. Только тогда не жалуйтесь пожалуйста.
Спасибо за оперативную реакцию.
Для всех, кроме Барабашки (он это точно знает): самый простой, надёжный и быстрый алгоритм округления:
int A = double B + 0.5
Асемблерные программистки научили лет 40 назад.А нормализация - совсем не округление, это, скорее, обрезание. Разные вещи.