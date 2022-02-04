Округление (обрезка) значения размера лота - страница 3

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Sergey:

Такой вариант тоже проверил. Результат:

2018.10.07 02:52:27.422 2018.01.02 09:00:00   lot=0.05

Считаю вопрос решенным. Остается только непонятным, почему  Отладчик выдает не нормализованное значение лота..

Потому, что нормализуется значение цены. 

 
Лот не умеет нормализовываться. 
 

Видимо эта проблема имеет и другое проявление. В параметры советника по умолчанию забит объём 0.05. Устанавливаю советник на график, и вижу


Дальше ещё интереснее (рисунок GIF. Надо кликнуть на него)


MT5 build 3180 

 
Andrey Kaunov #:

Видимо эта проблема имеет и другое проявление. В параметры советника по умолчанию забит объём 0.05. Устанавливаю советник на график, и вижу


Дальше ещё интереснее


MT5 build 3180 

Проверьте в 3184. Поведение double исправлено.


 
Vladimir Karputov #:

Проверьте в 3184. Поведение double исправлено.


Это бета версия? Последний официальный релиз вроде 3180

 
Andrey Kaunov #:

Это бета версия? Последний официальный релиз вроде 3180

Можете не проверять. Только тогда не жалуйтесь пожалуйста.

 

Спасибо за оперативную реакцию. 

Для всех, кроме Барабашки (он это точно знает): самый простой, надёжный и быстрый алгоритм округления: 

int A = double B + 0.5 

Асемблерные программистки научили лет 40 назад. 

А нормализация - совсем не округление, это, скорее, обрезание. Разные вещи. 
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