Запрет торговли в конце квартала - страница 2

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Хотя сейчас пока курил, подумал. Вопрос может не совсем корректно задан.
Если человека интересует запрет торговли именно если последний ТОРГОВЫЙ день квартала выпадает на пятницу, то будет такой вариант
bool Trade(void)
{
     MqlDateTime mqlDateTime;
     TimeToStruct(TimeCurrent(), mqlDateTime);
     
     if(mqlDateTime.mon%3 != 0)
          return true;
     if(mqlDateTime.day_of_week != 5)
          return true;
     if(28+(mqlDateTime.mon==3 || mqlDateTime.mon==12 ? 1 : 0) > mqlDateTime.day)
          return true;
     return false;
}
 
Konstantin Nikitin:
Хотя сейчас пока курил, подумал.

Бросай курить...

 
Alexey Viktorov:

Бросай курить...

Так каждый день по нескольку раз бросаю

 
Konstantin Nikitin:

Так каждый день по нескольку раз бросаю

И так-же по несколько раз в день думаешь?

Тяжело тебе.

 
Alexey Viktorov:

И так-же по несколько раз в день думаешь?

Тяжело тебе.

Нормально.

Урок в школе. Учительница демонстрирует опыт с червем. Достает 3 баночки. В одну наливает пирт, в другую никотин, в третью молоко. В каждую баночку по червячку. В спирте червь продержался пол минуты, в никотине пол сек., а в молоке плавает как в бассейне дома. Какие выводы - вопрос ученикам. Класс замер. Вовочка упорно тянет руку.
- Ну говори уже!
- Кто не курит и не пьет, у того черви заведутся!!!
и т.д., и т.п..
 
Alexey Viktorov:

Бросай курить...

B течение 95 лет она курила, бросив лишь в 117-летнем возрасте после операции.

South African 'world's oldest man' wants to stop smoking.

Я против курения, просто интересно, рекордные долгожители, были, или есть курящими.

"Вас не шокирует, что я курю?"

Фаина Раневская (Дата смерти: 19 июля 1984 (87 лет)), много и часто курила.

 
Konstantin Nikitin:
Хотя сейчас пока курил, подумал. Вопрос может не совсем корректно задан.
Если человека интересует запрет торговли именно если последний ТОРГОВЫЙ день квартала выпадает на пятницу, то будет такой вариант

то что надо. Спасибо ) А курить все таки бросай ) Я сам бросил 2 года назад кое как. Хотя если прям честно, то до сих пор тянет под спиртным ) 

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