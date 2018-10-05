Запрет торговли в конце квартала - страница 2
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Если человека интересует запрет торговли именно если последний ТОРГОВЫЙ день квартала выпадает на пятницу, то будет такой вариант
Хотя сейчас пока курил, подумал.
Бросай курить...
Бросай курить...
Так каждый день по нескольку раз бросаю
Так каждый день по нескольку раз бросаю
И так-же по несколько раз в день думаешь?
Тяжело тебе.
И так-же по несколько раз в день думаешь?
Тяжело тебе.
Нормально.
- Ну говори уже!
- Кто не курит и не пьет, у того черви заведутся!!!
Бросай курить...
B течение 95 лет она курила, бросив лишь в 117-летнем возрасте после операции.
South African 'world's oldest man' wants to stop smoking.
Я против курения, просто интересно, рекордные долгожители, были, или есть курящими.
"Вас не шокирует, что я курю?"
Фаина Раневская (Дата смерти: 19 июля 1984 (87 лет)), много и часто курила.
Хотя сейчас пока курил, подумал. Вопрос может не совсем корректно задан.
Если человека интересует запрет торговли именно если последний ТОРГОВЫЙ день квартала выпадает на пятницу, то будет такой вариант
то что надо. Спасибо ) А курить все таки бросай ) Я сам бросил 2 года назад кое как. Хотя если прям честно, то до сих пор тянет под спиртным )