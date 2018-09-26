Нужно ли поменять в сигналах расположение ветвей в "розе ветров"? (описание ниже)
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Сейчас "роза ветров" выглядит так:
При этом "хорошие" характеристики ("Алготрейдинг", "Прибыльных трендов", "Торговая активность")
и "плохие" характеристики ("Максимальная просадка", "Макс. загрузка депозита", "Убыточных трендов")
расположены вперемешку.
Предлагается изменить расположение характеристик так, чтобы все "хорошие" были сверху,
а все "плохие" были снизу, как на рисунке:
Тогда "розочка" смещенная вверх будет говорить о лучшем качестве сигнала, смещенная вниз - о худшем.
Так вроде бы всю эту штуку будут переделывать... В смысле дизайн сигналов.
Но поскольку нет варианта "убрать паутинку", то логичнее был бы предложенный вами вариант.
Так вроде бы всю эту штуку будут переделывать... В смысле дизайн сигналов.
Но поскольку нет варианта "убрать паутинку", то логичнее был бы предложенный вами вариант.
Спасибо!
а люди парсеры пишут, чтобы считывать данные с разных блоков на странице сигнала, а метаквоты каждый месяц блоки местами меняют.
Это мелочи, хуже будет, если всё это будет отображаться с помощью javascript :)
Вообще, идея отображать настолько разные и противоположные по смыслу показатели на одной шкале очень странная.
Как минимум, стоило бы инвертировать "плохие" показатели, чтобы их 100% соответствовали 0% "хороших".
тот кто эту паутинку придумал недостоин зваться дизайнером.
А по мне - вполне хорошая диаграмма, и хорошее предложение.
И в самом деле, "хорошие" и "плохие" параметры разумно группировать, чтобы смещение диаграммы сразу давало характеристику сигнала.
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