Нужно ли поменять в сигналах расположение ветвей в "розе ветров"? (описание ниже)

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Сейчас "роза ветров" выглядит так:

Роза ветров

При этом "хорошие" характеристики ("Алготрейдинг", "Прибыльных трендов", "Торговая активность")

и "плохие" характеристики ("Максимальная просадка", "Макс. загрузка депозита", "Убыточных трендов")

расположены вперемешку.

Предлагается изменить расположение характеристик так, чтобы все "хорошие" были сверху,

а все "плохие" были снизу, как на рисунке:

Розочка2

Тогда "розочка" смещенная вверх будет говорить о лучшем качестве сигнала, смещенная вниз - о худшем.

 

Так вроде бы всю эту штуку будут переделывать... В смысле дизайн сигналов.

Но поскольку нет варианта "убрать паутинку", то логичнее был бы предложенный вами вариант.

 
Yevhenii Levchenko:

Так вроде бы всю эту штуку будут переделывать... В смысле дизайн сигналов.

Но поскольку нет варианта "убрать паутинку", то логичнее был бы предложенный вами вариант.

Спасибо!

 
тот кто эту паутинку придумал недостоин зваться дизайнером.
 
а люди парсеры пишут, чтобы считывать данные с разных блоков на странице сигнала, а метаквоты каждый месяц блоки местами меняют.
 
RRR5:
а люди парсеры пишут, чтобы считывать данные с разных блоков на странице сигнала, а метаквоты каждый месяц блоки местами меняют.

Это мелочи, хуже будет, если всё это будет отображаться с помощью javascript :)

 

Вообще, идея отображать настолько разные и противоположные по смыслу показатели на одной шкале очень странная.

Как минимум, стоило бы инвертировать "плохие" показатели, чтобы их 100% соответствовали 0% "хороших".

 
TheXpert:
тот кто эту паутинку придумал недостоин зваться дизайнером.
У меня есть ощущение, что именно на нее и делался весь упор в новой версии дизайна.
 

А по мне - вполне хорошая диаграмма, и хорошее предложение.

И в самом деле, "хорошие" и "плохие" параметры разумно группировать, чтобы смещение диаграммы сразу давало характеристику сигнала.

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