Комиссия брокера. Как считать и учитывать? - страница 3
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Пример 1.
Депозит в рублях, комиссия 0,003%.
Покупаем 1 лот EURUSD по курсу 1.16272, комиссия -237.96. Как посчитать этот результат?Пример 2.
Депозит в рублях, комиссия 0,003%.
Покупаем 1 лот USDJPY по курсу 112.047, комиссия -204.62. Как посчитать этот результат?
Пример 3.
Депозит в рублях, комиссия 0,003%.
Покупаем 1 лот EURGBP по курсу 0.88984, комиссия -237.86. Как посчитать этот результат?
Поиск по сайту из того, что более менее полезно даёт только:
https://www.mql5.com/ru/articles/1453
но там слишком мало информации.
Для этого надо запросить стоимость одного лота и от него плясать. MarketInfo(instrument,MODE_MARGINREQUIRED) (это функция MQL4)
Например,
.
Текущий курс влияет на стоимость лота. Стоимость лота - величина переменная. (изменяется незначительно, но таки изменяется)
В ваших примерах, исходя из величины комиссии можно определить стоимость лота в тот момент, когда был открыт ордер:
.
Кроме того, надо учитывать, что для различных инструментов величина комиссии может различаться.
Для этого надо запросить стоимость одного лота и от него плясать. MarketInfo(instrument,MODE_MARGINREQUIRED) (это функция MQL4)
Например,
.
Текущий курс влияет на стоимость лота. Стоимость лота - величина переменная. (изменяется незначительно, но таки изменяется)
В ваших примерах, исходя из величины комиссии можно определить стоимость лота в тот момент, когда был открыт ордер:
.
Кроме того, надо учитывать, что для различных инструментов величина комиссии может различаться.
Спасибо, добрый человек Олег!
Только К1...К3 - это именно то, что хотелось рассчитать, а не исходные данные.
То есть немножко в обратную сторону рассчет получился...
Спасибо, добрый человек Олег!
Только К1...К3 - это именно то, что хотелось рассчитать, а не исходные данные.
То есть немножко в обратную сторону рассчет получился...
На здоровье!
Главное, что всё стало понятно. (верхняя картиночка)
Lot = MarketInfo(instrument,MODE_MARGINREQUIRED)
Kom = Lot * proc * lots
Подскажите, а это комиссия для какого брокера, если мы говорим о большинстве, то там в основном комиссия заложена в спред?
Практически на всех ECN счетах есть комиссия в дополнение к спреду.
Комиссия начисляется обычно дважды - при открытии и при закрытии сделки.
В некоторых случаях спред практически отсутствует (0...2 п. 5 знак) и тогда комиссия - это основные накладные затраты по торговле.