Комиссия брокера. Как считать и учитывать? - страница 3

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Natalja Romancheva:

Пример 1.

Депозит в рублях, комиссия 0,003%.

Покупаем 1 лот EURUSD по курсу 1.16272, комиссия -237.96. Как посчитать этот результат?

Пример 2.

Депозит в рублях, комиссия 0,003%.

Покупаем 1 лот USDJPY по курсу 112.047, комиссия -204.62. Как посчитать этот результат?

Пример 3.

Депозит в рублях, комиссия 0,003%.

Покупаем 1 лот EURGBP по курсу 0.88984, комиссия -237.86. Как посчитать этот результат?

Поиск по сайту из того, что более менее полезно даёт только:

https://www.mql5.com/ru/articles/1453

но там слишком мало информации.

Для этого надо запросить стоимость одного лота и от него плясать.    MarketInfo(instrument,MODE_MARGINREQUIRED)    (это функция MQL4)

Например, 

 


.

Текущий курс влияет на стоимость лота. Стоимость лота - величина переменная.  (изменяется незначительно, но таки изменяется)


В ваших примерах, исходя из величины комиссии можно определить стоимость лота в тот момент, когда был открыт ордер:

 

.

Кроме того, надо учитывать, что для различных инструментов величина комиссии может различаться.

 
Олег avtomat:

Для этого надо запросить стоимость одного лота и от него плясать.    MarketInfo(instrument,MODE_MARGINREQUIRED)    (это функция MQL4)

Например, 

 


.

Текущий курс влияет на стоимость лота. Стоимость лота - величина переменная.  (изменяется незначительно, но таки изменяется)


В ваших примерах, исходя из величины комиссии можно определить стоимость лота в тот момент, когда был открыт ордер:

 

.

Кроме того, надо учитывать, что для различных инструментов величина комиссии может различаться.

Спасибо, добрый человек Олег!

Только К1...К3 - это именно то, что хотелось рассчитать, а не исходные данные.

То есть немножко в обратную сторону рассчет получился...

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Natalja Romancheva:

Спасибо, добрый человек Олег!

Только К1...К3 - это именно то, что хотелось рассчитать, а не исходные данные.

То есть немножко в обратную сторону рассчет получился...

На здоровье!

Главное, что всё стало понятно. (верхняя картиночка)


Lot = MarketInfo(instrument,MODE_MARGINREQUIRED)

Kom = Lot * proc * lots

 
Подскажите, а это комиссия для какого брокера, если мы говорим о большинстве, то там в основном комиссия заложена в спред?
 
Stepan Bobrov:
Подскажите, а это комиссия для какого брокера, если мы говорим о большинстве, то там в основном комиссия заложена в спред?

Практически на всех ECN счетах есть комиссия в дополнение к спреду.

Комиссия начисляется обычно дважды - при открытии и при закрытии сделки.

В некоторых случаях спред практически отсутствует (0...2 п. 5 знак) и тогда комиссия - это основные накладные затраты по торговле.

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