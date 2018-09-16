Объединение двух индикаторов.

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Добрый день друзья. В общем такой вопрос, как из двух подвальных индикаторов с открытыми кодами сделать один объединить имеется в виду )

В програмировании не силен ...просто скопировать в один не получилось(((

помогите!

Файлы:
Laguerre.mq4  3 kb
Dynamic_zone_ab_RSI_of_MACD.mq4  9 kb
 
baksik99:

как из двух подвальных индикаторов с открытыми кодами сделать один
В програмировании не силен ...просто скопировать в один не получилось(((
помогите!

Скопировать один в другой ? :))
А зачем вам объединять их, для каких целей ? место много занимает сразу два подвала ? тогда можно просто один наложить на другой


 
FXwin:

Скопировать один в другой ? :))
А зачем вам объединять их, для каких целей ? место много занимает сразу два подвала ? тогда можно просто один наложить на другой


Наложить это хорошо а робота под него потом как писать??? 

 
baksik99:

Наложить это хорошо а робота под него потом как писать??? 

Так-же как и прежде. Доступ  к каждому через iCustom. Даже проще, параметров в каждом iCustom меньше. Все прозрачней.

 
baksik99:

Наложить это хорошо а робота под него потом как писать??? 

а зачем делать одну и ту же работу несколько раз? в эксперте будете вызывать 1-й индикатор и 2-й индикатор

а просто так склеить 2 текста исходников индикаторов в один не получится

 
Yuriy Asaulenko:

Так-же как и прежде. Доступ  к каждому через iCustom. Даже проще, параметров и в каждом iCustom меньше. Все прозрачней.

Подтверждаю, вызывать каждого отдельно и сравнивать для общ.сигнала (проще, дешевле и надёжней)

 
Igor Makanu:

а зачем делать одну и ту же работу несколько раз? в эксперте будете вызывать 1-й индикатор и 2-й индикатор

а просто так склеить 2 текста исходников индикаторов в один не получится

Многие вопросы, а от этого и проблемы у "писателей" - от недопонимая.

Меня однажды назвали тупым, когда сказал что такое сравнение работать не будет, и при том, так сравнивают не редко:

if( MA(14) > RSI(30) )
  OrderSend(...)

У ТС видимо та-же проблема

 
Vitaly Muzichenko:

Многие вопросы, а от этого и проблемы у "писателей" - от недопонимая.

Меня однажды назвали тупым, когда сказал что такое сравнение работать не будет, и при том, так сравнивают не редко:

У ТС видимо та-же проблема

А зачем сравнивать два разных индикатора ?
есть сигнал от 1-ого и есть сигнал от 2-ого, далее если 1-ый true и 2-ой true то общ.сигнал true иначе false

 
baksik99:

Добрый день друзья. В общем такой вопрос, как из двух подвальных индикаторов с открытыми кодами сделать один объединить имеется в виду )

В програмировании не силен ...просто скопировать в один не получилось(((

помогите!

https://www.mql5.com/ru/job

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