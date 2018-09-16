Объединение двух индикаторов.
как из двух подвальных индикаторов с открытыми кодами сделать один
В програмировании не силен ...просто скопировать в один не получилось(((
помогите!
Скопировать один в другой ? :))
А зачем вам объединять их, для каких целей ? место много занимает сразу два подвала ? тогда можно просто один наложить на другой
Скопировать один в другой ? :))
А зачем вам объединять их, для каких целей ? место много занимает сразу два подвала ? тогда можно просто один наложить на другой
Наложить это хорошо а робота под него потом как писать???
Наложить это хорошо а робота под него потом как писать???
Так-же как и прежде. Доступ к каждому через iCustom. Даже проще, параметров в каждом iCustom меньше. Все прозрачней.
Наложить это хорошо а робота под него потом как писать???
а зачем делать одну и ту же работу несколько раз? в эксперте будете вызывать 1-й индикатор и 2-й индикатор
а просто так склеить 2 текста исходников индикаторов в один не получится
Так-же как и прежде. Доступ к каждому через iCustom. Даже проще, параметров и в каждом iCustom меньше. Все прозрачней.
Подтверждаю, вызывать каждого отдельно и сравнивать для общ.сигнала (проще, дешевле и надёжней)
а зачем делать одну и ту же работу несколько раз? в эксперте будете вызывать 1-й индикатор и 2-й индикатор
а просто так склеить 2 текста исходников индикаторов в один не получится
Многие вопросы, а от этого и проблемы у "писателей" - от недопонимая.
Меня однажды назвали тупым, когда сказал что такое сравнение работать не будет, и при том, так сравнивают не редко:
if( MA(14) > RSI(30) ) OrderSend(...)
У ТС видимо та-же проблема
Многие вопросы, а от этого и проблемы у "писателей" - от недопонимая.
Меня однажды назвали тупым, когда сказал что такое сравнение работать не будет, и при том, так сравнивают не редко:
У ТС видимо та-же проблема
А зачем сравнивать два разных индикатора ?
есть сигнал от 1-ого и есть сигнал от 2-ого, далее если 1-ый true и 2-ой true то общ.сигнал true иначе false
Добрый день друзья. В общем такой вопрос, как из двух подвальных индикаторов с открытыми кодами сделать один объединить имеется в виду )
В програмировании не силен ...просто скопировать в один не получилось(((
помогите!
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Добрый день друзья. В общем такой вопрос, как из двух подвальных индикаторов с открытыми кодами сделать один объединить имеется в виду )
В програмировании не силен ...просто скопировать в один не получилось(((
помогите!