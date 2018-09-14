перенос сигнала

Новый комментарий
 
Добрый день подскажите. Я купил сигнал поставил на счет, а можно теперь перенести его на другой счет заранее благодарен.
 

Зайдите в свой Профиль, найдите нужную подписку и перенесите.


 
Rashid Umarov:

Зайдите в свой Профиль, найдите нужную подписку и перенесите.


да но ее там нет

 
Masters694:

да но ее там нет

Вы правы, подписок у вас нет. Тогда в чем предмет вопроса?

Новый комментарий