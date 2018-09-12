IMPACT-Demo
- Передача объемов через DDE
- Периодично после выходных мт4 не соединяется с сервером.
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Уважаемые господа , помогите пожалуйста как зайти на IMPACT-Demo сервер с платформы МТ5 . Не видит у меня сервер . Я заранее извиняюсь возможно не в этом месте задают такие вопросы . У товарища робот привязан к этому серверу . А у меня просто не видит этот сервер платформа .. Подскажите пожалуйста как зайти через МТ5 на сервер IMPACT-Demo , за ранее извеняюсь и благодарю вас !!!
Брокера нашли в списке брокеров?
В списке брокер есть IMPACT но IMPACT-Demo не видит . На IMPACT даже регистрация не доступна .
Значит нужно идти к ним на сайт, и создать Личный кабинет, в кабинете создать счёт, а в терминале уже ввести данные от счёта.
Такое у некоторых ДЦ часто практикуется, чтобы не создавали 100500 демо-счетов
Значит нужно идти к ним на сайт, и создать Личный кабинет, в кабинете создать счёт, а в терминале уже ввести данные от счёта.
Такое у некоторых ДЦ часто практикуется, чтобы не создавали 100500 демо-счетов
я даже один создать не могу ))
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Vitaly Muzichenko, 2018.09.12 21:42
Значит нужно идти к ним на сайт, и создать Личный кабинет, в кабинете создать счёт, а в терминале уже ввести данные от счёта.
Такое у некоторых ДЦ часто практикуется, чтобы не создавали 100500 демо-счетов
Спасибо большое . Не получается не чего (
Спасибо большое . Не получается не чего (
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