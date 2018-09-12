IMPACT-Demo

Новый комментарий
 
Уважаемые господа , помогите пожалуйста как зайти на IMPACT-Demo сервер с платформы МТ5 . Не видит у меня сервер . Я заранее извиняюсь возможно не в этом месте задают такие вопросы . У товарища робот привязан к этому серверу . А у меня просто не видит этот сервер платформа .. Подскажите пожалуйста как зайти через МТ5 на сервер IMPACT-Demo , за ранее извеняюсь и благодарю вас !!!
 
Mityok:
Уважаемые господа , помогите пожалуйста как зайти на IMPACT-Demo сервер с платформы МТ5 . Не видит у меня сервер . Я заранее извиняюсь возможно не в этом месте задают такие вопросы . У товарища робот привязан к этому серверу . А у меня просто не видит этот сервер платформа .. Подскажите пожалуйста как зайти через МТ5 на сервер IMPACT-Demo , за ранее извеняюсь и благодарю вас !!!
Брокера нашли в списке брокеров?
 
Vasiliy Pushkaryov:
Брокера нашли в списке брокеров?
В списке брокер есть IMPACT но IMPACT-Demo  не видит . На IMPACT даже регистрация не доступна . Похоже на аномалию , или я реально что то не так делаю
 
Mityok:
В списке брокер есть IMPACT но IMPACT-Demo  не видит . На IMPACT даже регистрация не доступна .

Значит нужно идти к ним на сайт, и создать Личный кабинет, в кабинете создать счёт, а в терминале уже ввести данные от счёта.

Такое у некоторых ДЦ часто практикуется, чтобы не создавали 100500 демо-счетов

 
Mityok:
В списке брокер есть IMPACT но IMPACT-Demo  не видит . На IMPACT даже регистрация не доступна . Похоже на аномалию , или я реально что то не так делаю
 
 
Vitaly Muzichenko:

Значит нужно идти к ним на сайт, и создать Личный кабинет, в кабинете создать счёт, а в терминале уже ввести данные от счёта.

Такое у некоторых ДЦ часто практикуется, чтобы не создавали 100500 демо-счетов

я даже один создать не могу ))
 
Mityok:
я даже один создать не могу ))

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

IMPACT-Demo

Vitaly Muzichenko, 2018.09.12 21:42

Значит нужно идти к ним на сайт, и создать Личный кабинет, в кабинете создать счёт, а в терминале уже ввести данные от счёта.

Такое у некоторых ДЦ часто практикуется, чтобы не создавали 100500 демо-счетов


 
Vitaly Muzichenko:

Спасибо большое . Не получается  не чего ( 

 
Mityok:

Спасибо большое . Не получается  не чего ( 

Не получается, что? Найти сайт брокера в интернете, или зарегистрировать у них кабинет, или создать на их сайте торговый аккаунт?
Новый комментарий