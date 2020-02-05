Автоматизация сервисов MQL5.com - страница 3
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Может в Маркете это и важно, но при чём тогда КодоБаза?
Может быть автовалидатор один.
Автовалидатор запрещает любую выгрузку советника.
Действительно так.
В общем я сделал так: ввел флаг на глобальном программном уровне - если ошибка взвожу флаг и вывожу сообщение об ошибке.
В OnTick() проверяю - если флаг взведён, то выхожу из OnTick().
В результате такой отчёт тестирования
, но код размещён в КодоБазе.
КодоБаза теперь только для неттинг счетов? Это новое правило ввели недавно?
Добавили тестирование на хеджевых счетах
Добавили тестирование на хеджевых счетах
Проверил: при обнаружении неттинга выгружаю советник и тестирование снова не проходит.
Проверил: при обнаружении неттинга выгружаю советник и тестирование снова не проходит.
Изменения еще не выкладывались на сайт
Изменения еще не выкладывались на сайт
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Автоматизация сервисов MQL5.com
Vladimir Karputov, 2018.09.11 10:47
Проверил: при обнаружении неттинга выгружаю советник и тестирование снова не проходит.
Поэтому для неттинга такой советник запрещён. Как правильно сделать проверку на неттинг, чтобы код можно бвло разместить в КодоБазе?
Автору теперь доступен выбор неттинга/хеджинга на вкладке Категории либо при добавлении новой публикации:
Автору теперь доступен выбор неттинга/хеджинга на вкладке Категории либо при добавлении новой публикации:
Спасибо за категории! Теперь можно смело делать
при встрече с неттингом!
Автору теперь доступен выбор неттинга/хеджинга на вкладке Категории либо при добавлении новой публикации:
Это и для маркета?