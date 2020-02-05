Автоматизация сервисов MQL5.com - страница 3

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Vladimir Karputov:

Может в Маркете это и важно, но при чём тогда КодоБаза?

Может быть автовалидатор один.

 
Alexey Viktorov:
Автовалидатор запрещает любую выгрузку советника.

Действительно так.

В общем я сделал так: ввел флаг на глобальном программном уровне - если ошибка взвожу флаг и вывожу сообщение об ошибке. 

В OnTick() проверяю - если флаг взведён, то выхожу из OnTick().

В результате такой отчёт тестирования

test on EURUSD,H1 (netting)
there are no trading operations
test on XAUUSD,D1 (netting)
there are no trading operations
test on GBPUSD,M30 (netting)
there are no trading operations
test on EURUSD,M1 (netting)
there are no trading operations

, но код размещён в КодоБазе.

 
Vladimir Karputov:
КодоБаза теперь только для неттинг счетов? Это новое правило ввели недавно?

Добавили тестирование на хеджевых счетах

 
Rashid Umarov:

Добавили тестирование на хеджевых счетах

Проверил: при обнаружении неттинга выгружаю советник и тестирование снова не проходит.

 
Vladimir Karputov:

Проверил: при обнаружении неттинга выгружаю советник и тестирование снова не проходит.

Изменения еще не выкладывались на сайт

 
Rashid Umarov:

Изменения еще не выкладывались на сайт

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Автоматизация сервисов MQL5.com

Vladimir Karputov, 2018.09.11 10:47

Проверил: при обнаружении неттинга выгружаю советник и тестирование снова не проходит.


 
Vladimir Karputov:

Поэтому для неттинга такой советник запрещён. Как правильно сделать проверку на неттинг, чтобы код можно бвло разместить в КодоБазе?

Автору теперь доступен выбор неттинга/хеджинга на вкладке Категории либо при добавлении новой публикации:


 
Marsel:

Автору теперь доступен выбор неттинга/хеджинга на вкладке Категории либо при добавлении новой публикации:


Спасибо за категории! Теперь можно смело делать 

      return(INIT_FAILED);

при встрече с неттингом!

 
Marsel:

Автору теперь доступен выбор неттинга/хеджинга на вкладке Категории либо при добавлении новой публикации:


Это и для маркета? 
 
Vladislav Andruschenko:
Это и для маркета? 
В маркете это доступно уже давно
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