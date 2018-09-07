Предлагаю обсудить новый индикатор.
Красная метка сигнализирует о том, что следующая свеча будет красной! Зелёная соответственно наоборот. добавлен фильтр от ложных входов. Вход только за пределами канала. Очень удобен для бинарных опционов.
сами то считали сколько раз он показал вход?
индикатор из разряда, видим большое движение, мелкое упускаем
А где индикатор?
Или картинку обсуждать?
О, какой интересный чёрный фон! А какая на нём неотразимая серая сеточка!
И как бесподобно окрашены бары!
Yrex:
Красная метка сигнализирует о том, что следующая свеча будет красной! Зелёная соответственно наоборот. добавлен фильтр от ложных входов. Вход только за пределами канала. Очень удобен для бинарных опционов.
Красная метка сигнализирует о том, что следующая свеча будет красной! Зелёная соответственно наоборот. добавлен фильтр от ложных входов. Вход только за пределами канала. Очень удобен для бинарных опционов.
Хотите я вам нарисую индикатором точно такую же картинку? И вот прям на всей доступной истории он не сделает ни одной ошибки.
Artyom Trishkin:
Хотите я вам нарисую индикатором точно такую же картинку? И вот прям на всей доступной истории он не сделает ни одной ошибки.
Хотите я вам нарисую индикатором точно такую же картинку? И вот прям на всей доступной истории он не сделает ни одной ошибки.
на этой картинке и так все плохо)
А это наверно означает "Отвалите от меня я сам не в курсе"
Yrex:
С каких это пор обсуждаем картинки? Где сам код индикатора?
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