Почему стандартная машка может строится только по закрытию?

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Иногда необходимо писать что-то, и машка, например, должна строится по открытию или линейно-взвешенной цене. Но это можно написать только в коде. Возникает вопрос. Почему в коде обязательно указывать эти параметры, а когда накидываешь на график индикатор Custom Moving Averages (машку), то нет вообще выбора по каким ценам её рассчитывать?

Да, вынести в input-переменные не сложно, но странно, неужели такое вообще всем нравится и это типа так и нужно большинству пользователей?

 
Viktar Dzemikhau:

Иногда необходимо писать что-то, и машка, например, должна строится по открытию или линейно-взвешенной цене. Но это можно написать только в коде. Возникает вопрос. Почему в коде обязательно указывать эти параметры, а когда накидываешь на график индикатор Custom Moving Averages (машку), то нет вообще выбора по каким ценам её рассчитывать?

Да, вынести в input-переменные не сложно, но странно, неужели такое вообще всем нравится и это типа так и нужно большинству пользователей?

 
Artyom Trishkin:

В Custom Moving Averages этого нет. Я так понял, ещё какая-то машки в папке не Examples была? Я их стёр сразу..

 
Viktar Dzemikhau:

В Custom Moving Averages этого нет. Я так понял, ещё какая-то машки в папке не Examples была? Я их стёр сразу..

input ENUM_TIMEFRAMES    TimeFrame  = PERIOD_CURRENT;
input ENUM_APPLIED_PRICE Price      = PRICE_CLOSE;
input ENUM_MA_METHOD     Method     = MODE_SMA;
И т.д., и т.п.
 
Konstantin Nikitin:
И т.д., и т.п.

Мы говорим о разных вещах видимо.

input int            InpMAPeriod=13;        // Period
input int            InpMAShift=0;          // Shift
input ENUM_MA_METHOD InpMAMethod=MODE_SMA;  // Method

Вот стандартная машка приложена..

Файлы:
Custom_Moving_Averages.mq4  7 kb
 
Viktar Dzemikhau:

Мы говорим о разных вещах видимо.

Вот стандартная машка приложена..

Добавьте сами, в чем проблема

 
Rashid Umarov:

Добавьте сами, в чем проблема

Добавлю, конечно. Странно просто, что в параметрах для использования машки это обязательный параметр, а при использовании в терминале - нет его вообще))

 
Viktar Dzemikhau:

Добавлю, конечно. Странно просто, что в параметрах для использования машки это обязательный параметр, а при использовании в терминале - нет его вообще))

Я вам показал картинку настроек стандартного Moving Average (Insert-->Indicators-->Trend-->Moving Average):

 
Viktar Dzemikhau:

Добавлю, конечно. Странно просто, что в параметрах для использования машки это обязательный параметр, а при использовании в терминале - нет его вообще))

Виктор, нет вообще это не значит что совсем нету. Надо только получше  посмотреть и найдёшь.

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