Почему стандартная машка может строится только по закрытию?
Иногда необходимо писать что-то, и машка, например, должна строится по открытию или линейно-взвешенной цене. Но это можно написать только в коде. Возникает вопрос. Почему в коде обязательно указывать эти параметры, а когда накидываешь на график индикатор Custom Moving Averages (машку), то нет вообще выбора по каким ценам её рассчитывать?
Да, вынести в input-переменные не сложно, но странно, неужели такое вообще всем нравится и это типа так и нужно большинству пользователей?
В Custom Moving Averages этого нет. Я так понял, ещё какая-то машки в папке не Examples была? Я их стёр сразу..
В Custom Moving Averages этого нет. Я так понял, ещё какая-то машки в папке не Examples была? Я их стёр сразу..
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame = PERIOD_CURRENT; input ENUM_APPLIED_PRICE Price = PRICE_CLOSE; input ENUM_MA_METHOD Method = MODE_SMA;И т.д., и т.п.
И т.д., и т.п.
Мы говорим о разных вещах видимо.
input int InpMAPeriod=13; // Period input int InpMAShift=0; // Shift input ENUM_MA_METHOD InpMAMethod=MODE_SMA; // Method
Вот стандартная машка приложена..
Мы говорим о разных вещах видимо.
Вот стандартная машка приложена..
Добавьте сами, в чем проблема
Добавлю, конечно. Странно просто, что в параметрах для использования машки это обязательный параметр, а при использовании в терминале - нет его вообще))
Я вам показал картинку настроек стандартного Moving Average (Insert-->Indicators-->Trend-->Moving Average):
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Почему стандартная машка может строится только по закрытию?
Artyom Trishkin, 2018.09.04 23:10
Добавлю, конечно. Странно просто, что в параметрах для использования машки это обязательный параметр, а при использовании в терминале - нет его вообще))
Виктор, нет вообще это не значит что совсем нету. Надо только получше посмотреть и найдёшь.
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Иногда необходимо писать что-то, и машка, например, должна строится по открытию или линейно-взвешенной цене. Но это можно написать только в коде. Возникает вопрос. Почему в коде обязательно указывать эти параметры, а когда накидываешь на график индикатор Custom Moving Averages (машку), то нет вообще выбора по каким ценам её рассчитывать?
Да, вынести в input-переменные не сложно, но странно, неужели такое вообще всем нравится и это типа так и нужно большинству пользователей?