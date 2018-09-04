Брокер отсутствует в мобильном МТ5.
Поскольку СД сильно занят финансовыми вопросами, то пишу сюда.
Австралийский брокер ICMarkets отсутствует в мобильном МТ5 (в МТ4 имеется в списке).
Как это починить?
Обратится к службе поддержке организации обслуживающей торговый счёт с просьбой подключить возможность мобильной торговли.
Поскольку СД сильно занят финансовыми вопросами, то пишу сюда.
Австралийский брокер ICMarkets отсутствует в мобильном МТ5 (в МТ4 имеется в списке).
Как это починить?
Сталкивался с такой проблемой. Он есть. Просто полностью впишите имя сервера ICMarkets-MT5, и он появится в списке. Если напишите частично, он не появляется. Если счет демо, то сервер ICMarkets-Demo
Сталкивался с такой проблемой. Он есть. Просто полностью впишите имя сервера ICMarkets-MT5, и он появится в списке. Если напишите частично, он не появляется.
У меня и первых трёх хватило:
Хотя иногда у ДЦ просто отключена возможность торговли в мобильном терминале.
Сталкивался с такой проблемой. Он есть. Просто полностью впишите имя сервера ICMarkets-MT5, и он появится в списке. Если напишите частично, он не появляется.
У меня и первых трёх хватило:
Хотя иногда у ДЦ просто отключена возможность торговли в мобильном терминале.
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Поскольку СД сильно занят финансовыми вопросами, то пишу сюда.
Австралийский брокер ICMarkets отсутствует в мобильном МТ5 (в МТ4 имеется в списке).
Как это починить?