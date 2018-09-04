Брокер отсутствует в мобильном МТ5.

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Поскольку СД сильно занят финансовыми вопросами, то пишу сюда.

Австралийский брокер ICMarkets отсутствует в мобильном МТ5 (в МТ4 имеется в списке).

Как это починить?

 
VPS_01:

Поскольку СД сильно занят финансовыми вопросами, то пишу сюда.

Австралийский брокер ICMarkets отсутствует в мобильном МТ5 (в МТ4 имеется в списке).

Как это починить?

Обратится к службе поддержке организации обслуживающей торговый счёт с просьбой подключить возможность мобильной торговли.

 
VPS_01:

Поскольку СД сильно занят финансовыми вопросами, то пишу сюда.

Австралийский брокер ICMarkets отсутствует в мобильном МТ5 (в МТ4 имеется в списке).

Как это починить?

Сталкивался с такой проблемой. Он есть. Просто полностью впишите имя сервера ICMarkets-MT5, и он появится в списке. Если напишите частично, он не появляется. Если счет демо, то сервер ICMarkets-Demo

 
Dmitry Fedorchenko:

Сталкивался с такой проблемой. Он есть. Просто полностью впишите имя сервера ICMarkets-MT5, и он появится в списке. Если напишите частично, он не появляется.

У меня и первых трёх хватило:

Хотя иногда у ДЦ просто отключена возможность торговли в мобильном терминале.

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Dmitry Fedorchenko:

Сталкивался с такой проблемой. Он есть. Просто полностью впишите имя сервера ICMarkets-MT5, и он появится в списке. Если напишите частично, он не появляется.

Спасибо, добрый человек! Именно так и работает!
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Vladimir Karputov:

У меня и первых трёх хватило:

Хотя иногда у ДЦ просто отключена возможность торговли в мобильном терминале.

У Вас не андроид видимо.
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