Если ФРС поднимает учетную ставку, американская валюта будет ...
Smokchi Struck:
Есть у кого-то индикатор процентной ставки? Что-то типа такого.
Чтобы можно было проследить как ставка влияет на цену.
Есть у кого-то индикатор процентной ставки? Что-то типа такого.
Чтобы можно было проследить как ставка влияет на цену.
ну тут зависит от ожиданий участников рынка, если ожидания совпадут с новой % ставкой, то ничего не будет, если не совпадут, то будет разворот трендов, но опять же чтобы развернуть тренд, нужно в противоположном направлении сначала сходить )))
http://confinex.ru/charts.aspx?c=2&i=226
Igor Makanu:а вместе с графиком цены есть график ставки?
http://confinex.ru/charts.aspx?c=2&i=226
Smokchi Struck:
а вместе с графиком цены есть график ставки?
а вместе с графиком цены есть график ставки?
искать нужно онлайн графики, вот что то нашелhttps://www.dailyfx.com/charts?ref=SubNav
Forex Charts
- DailyFX
- www.dailyfx.com
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До некоторого разумного уровня ставки доллар будет укрепляться. Но если этот разумный уровень перейти, начнётся торможение экономики с неизбежным ослаблением доллара.
Smokchi Struck:
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расти34% (10)
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падать28% (8)
-
не знаю38% (11)
Если знать ответ на этот вопрос-можно всегда поднимать!-Но это же невозможно!
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