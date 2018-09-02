Если ФРС поднимает учетную ставку, американская валюта будет ...

Новый комментарий
 
  • 45% (24)
  • 23% (12)
  • 32% (17)
Всего проголосовало: 53
 
Есть у кого-то индикатор процентной ставки? Что-то типа такого.
Чтобы можно было проследить как ставка влияет на цену.

 
Smokchi Struck:
Есть у кого-то индикатор процентной ставки? Что-то типа такого.
Чтобы можно было проследить как ставка влияет на цену.

ну тут зависит от ожиданий участников рынка, если ожидания совпадут с новой % ставкой, то ничего не будет, если не совпадут, то будет разворот трендов, но опять же чтобы развернуть тренд, нужно в противоположном направлении сначала сходить )))

http://confinex.ru/charts.aspx?c=2&i=226

%фрс

 
Igor Makanu:


http://confinex.ru/charts.aspx?c=2&i=226


а вместе с графиком цены есть график ставки?
 
Smokchi Struck:
а вместе с графиком цены есть график ставки?

искать нужно онлайн графики, вот что то нашел

https://www.dailyfx.com/charts?ref=SubNav
Forex Charts
  • DailyFX
  • www.dailyfx.com
Forex trading charts - free and interactive, complete with a full suite of technical indicators.
 
ставка



курс



ниочем
 
До некоторого разумного уровня ставки доллар будет укрепляться. Но если этот разумный уровень перейти, начнётся торможение экономики с неизбежным ослаблением доллара. 
[Удален]  
Smokchi Struck:
  • расти
    34% (10)
  • падать
    28% (8)
  • не знаю
    38% (11)

Если знать ответ на этот вопрос-можно всегда поднимать!-Но это же невозможно!

Новый комментарий