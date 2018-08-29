Какое разрешение экрана для одновременного просмотра четырёх окон?

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Вот пример четырёх окон в Windows 10. Моё разрешение экрана 1366*768 и это явно не комфортно:


 
Vladimir Karputov:

Вот пример четырёх окон в Windows 10. Моё разрешение экрана 1366*768 и это явно не комфортно:


Меняйте экран, или убирайте лишнее. Помощь квалифицированная требуется? 

 
Алексей Тарабанов:

Меняйте экран, или убирайте лишнее. Помощь квалифицированная требуется? 

Я не знаю примеров когда у ноута меняют экран :)

 
Vladimir Karputov:

Я не знаю примеров когда у ноута меняют экран :)

внешний монитор, Miracast...

 
Vladimir Karputov:

Вот пример четырёх окон в Windows 10. Моё разрешение экрана 1366*768 и это явно не комфортно:

Экран Windows 10, разрешение 1920*1200

экран

Не особо отличается. Думаю, если стоит задача уместить 4 окна, нужно смотреть в сторону мониторов "для программиста" - с пропорциями 21:9, и размещать все 4 окна в ширину. Там разрешения типа 2560x1080 или вроде того.

 
Кто подскажет про разрешение?
 
Serhii Shevchuk:

Экран Windows 10, разрешение 1920*1200

Не особо отличается. Думаю, если стоит задача уместить 4 окна, нужно смотреть в сторону мониторов "для программиста" - с пропорциями 21:9, и размещать все 4 окна в ширину. Там разрешения типа 2560x1080 или вроде того.

Ага, ясно ...

 
2 монитора поддерживает любая приличная видеокарта. 
 
Vladimir Karputov:
Кто подскажет про разрешение?

Не будет лучшего разрешения. У Вас - оптимальное. 

 
У меня на ноутбуке 1920х1080
 
khorosh:
У меня на ноутбуке 1920х1080

И у Вас оптимальное... 

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