Какое разрешение экрана для одновременного просмотра четырёх окон?
Вот пример четырёх окон в Windows 10. Моё разрешение экрана 1366*768 и это явно не комфортно:
Меняйте экран, или убирайте лишнее. Помощь квалифицированная требуется?
Меняйте экран, или убирайте лишнее. Помощь квалифицированная требуется?
Я не знаю примеров когда у ноута меняют экран :)
Я не знаю примеров когда у ноута меняют экран :)
внешний монитор, Miracast...
Вот пример четырёх окон в Windows 10. Моё разрешение экрана 1366*768 и это явно не комфортно:
Экран Windows 10, разрешение 1920*1200
Не особо отличается. Думаю, если стоит задача уместить 4 окна, нужно смотреть в сторону мониторов "для программиста" - с пропорциями 21:9, и размещать все 4 окна в ширину. Там разрешения типа 2560x1080 или вроде того.
Экран Windows 10, разрешение 1920*1200
Не особо отличается. Думаю, если стоит задача уместить 4 окна, нужно смотреть в сторону мониторов "для программиста" - с пропорциями 21:9, и размещать все 4 окна в ширину. Там разрешения типа 2560x1080 или вроде того.
Ага, ясно ...
Кто подскажет про разрешение?
Не будет лучшего разрешения. У Вас - оптимальное.
У меня на ноутбуке 1920х1080
И у Вас оптимальное...
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Вот пример четырёх окон в Windows 10. Моё разрешение экрана 1366*768 и это явно не комфортно: