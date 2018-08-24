Инструкция врет по режимам тестирования?!

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Добрый день!

В инструкции написано

"Важно: режим тестирования "Все тики" является самым точным, но при этом и самым затратным по времени. Для первичной оценки большинства торговых стратегий обычно достаточно использовать один из двух других режимов тестирования." 

Сделал в разных режимах тестирование.

Оказывается, что "все тики" - не САМЫЙ точный, т.к. не учитывает "проскальзывание" заданное в программе.

И также он не САМЫЙ затратный по времени, т.к. самый долгий режим - это "каждый тик на основе реальных тиков" (50 секунд на 1 прогон).

У меня вопрос к разработчикам мт5:

1) какие еще вещи, кроме "проскальзывания" не учитывает "САМЫЙ" точный режим "все тики"

2) возможно режима "каждый тик на основе реальных тиков" еще не было к моменту написания инструкции, тогда актуализируйте, пожалуйста, информацию по режимам в инструкции.

Заранее благодарен за ответ!

 

Поставьте задержку и будет вам проскальзывание.


 
Alexey Viktorov:

Поставьте задержку и будет вам проскальзывание.


А какую величину задержки ставить?

 
igor_spb:

А какую величину задержки ставить?

2ой по счету графой будет твой пинг (задержка). Вот ставь её или выше

 
Evgeny Raspaev:

2ой по счету графой будет твой пинг (задержка). Вот ставь её или выше

Совершенно неверно! Нужно открыть и закрыть сделку - посмотреть задержку исполнения.

Задержка в тестере = сумме пинга и задержки исполнения.

В некоторых случаях задержка исполнения равна 1000 мс даже при спокойном рынке.

 
Yury Kirillov:

Совершенно неверно! Нужно открыть и закрыть сделку - посмотреть задержку исполнения.

Задержка в тестере = сумме пинга и задержки исполнения.

В некоторых случаях задержка исполнения равна 1000 мс даже при спокойном рынке.

1) Подскажите, пожалуйста, как "километры приравнять к ньютонам"? У меня есть величина проскальзывания в пунктах = 30. А есть совет делать 1000 мс задержку. 

2) Так про проскальзывание вообще забыть? 


у меня в проге так реализовано

//--- установим допустимое проскальзывание в пунктах при совершении покупки/продажи

   trade.SetDeviationInPoints(Slippage);

 
Yury Kirillov:

Совершенно неверно! Нужно открыть и закрыть сделку - посмотреть задержку исполнения.

Задержка в тестере = сумме пинга и задержки исполнения.

В некоторых случаях задержка исполнения равна 1000 мс даже при спокойном рынке.

Вы знаете что такое 1000 мс в реальном мире?

за 1000 мс можно сделать 300 сделок и более.

 
Sergey Chalyshev:

Вы знаете что такое 1000 мс в реальном мире?j

за 1000 мс можно сделать 300 сделок и более.

Открыть или послать на исполнение в ассинхронном режиме.? 
И на всякий случай 1000 мс это 1 секунда. 
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