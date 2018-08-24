Инструкция врет по режимам тестирования?!
Поставьте задержку и будет вам проскальзывание.
Поставьте задержку и будет вам проскальзывание.
А какую величину задержки ставить?
А какую величину задержки ставить?
2ой по счету графой будет твой пинг (задержка). Вот ставь её или выше
2ой по счету графой будет твой пинг (задержка). Вот ставь её или выше
Совершенно неверно! Нужно открыть и закрыть сделку - посмотреть задержку исполнения.
Задержка в тестере = сумме пинга и задержки исполнения.
В некоторых случаях задержка исполнения равна 1000 мс даже при спокойном рынке.
Совершенно неверно! Нужно открыть и закрыть сделку - посмотреть задержку исполнения.
Задержка в тестере = сумме пинга и задержки исполнения.
В некоторых случаях задержка исполнения равна 1000 мс даже при спокойном рынке.
1) Подскажите, пожалуйста, как "километры приравнять к ньютонам"? У меня есть величина проскальзывания в пунктах = 30. А есть совет делать 1000 мс задержку.
2) Так про проскальзывание вообще забыть?
у меня в проге так реализовано
//--- установим допустимое проскальзывание в пунктах при совершении покупки/продажи
trade.SetDeviationInPoints(Slippage);
Совершенно неверно! Нужно открыть и закрыть сделку - посмотреть задержку исполнения.
Задержка в тестере = сумме пинга и задержки исполнения.
В некоторых случаях задержка исполнения равна 1000 мс даже при спокойном рынке.
Вы знаете что такое 1000 мс в реальном мире?
за 1000 мс можно сделать 300 сделок и более.
Вы знаете что такое 1000 мс в реальном мире?j
за 1000 мс можно сделать 300 сделок и более.
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Добрый день!
В инструкции написано
"Важно: режим тестирования "Все тики" является самым точным, но при этом и самым затратным по времени. Для первичной оценки большинства торговых стратегий обычно достаточно использовать один из двух других режимов тестирования."
Сделал в разных режимах тестирование.
Оказывается, что "все тики" - не САМЫЙ точный, т.к. не учитывает "проскальзывание" заданное в программе.
И также он не САМЫЙ затратный по времени, т.к. самый долгий режим - это "каждый тик на основе реальных тиков" (50 секунд на 1 прогон).
У меня вопрос к разработчикам мт5:
1) какие еще вещи, кроме "проскальзывания" не учитывает "САМЫЙ" точный режим "все тики"
2) возможно режима "каждый тик на основе реальных тиков" еще не было к моменту написания инструкции, тогда актуализируйте, пожалуйста, информацию по режимам в инструкции.
Заранее благодарен за ответ!