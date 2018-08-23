Куда писать про спам в личных сообщениях ?
Куда писать про спам в личных сообщениях ?
Я просто попросил меня не беспокоить и беспокоить перестали.
Алексей Тарабанов:
Я просто попросил меня не беспокоить и беспокоить перестали.
Я просто попросил меня не беспокоить и беспокоить перестали.
всех попросили ?
Vladimir Pastushak:
Куда писать про спам в личных сообщениях ?
Куда писать про спам в личных сообщениях ?
В Настройках профиля -
Vladimir Pastushak:
Куда писать про спам в личных сообщениях ?
Куда писать про спам в личных сообщениях ?
Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О рекламе"
Статья 18. Реклама, распространяемая по сетям электросвязи
1. Распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. При этом реклама признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено. Рекламораспространитель обязан немедленно прекратить распространение рекламы в адрес лица, обратившегося к нему с таким требованием.
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