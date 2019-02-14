FIX API для МТ5 - страница 4
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1. Если вам не нужно, зачем придираться к тем кому он нужен?
2. Ссылки в студию откуда инфа и как вы данные числа высчитали.
3. Я думаю человек пишет сюда чтобы была обратная связь с разработчиками. Чтобы разработчики знали и понимали на какой новый функционал есть запрос у пользователей. Реализовать большого ума не надо. Кругом полно реализаций подобных костылей. Но хочется чтобы MT5 была дефолтная реализация, которая вполне логична для терминала претендующего на высокую популярность.
Вы, уважаемый, "слышали звон" да не знаете где он.
В FIX платят и за мартет дату (4000) и за отправку транзакций (2000) из ссылки указанной выше цены.
Какое им (разработчикам) дело до запросов пользователей?
Они разрабатывают и продвигают ТЕРМИНАЛ, а пользователям (в основном) нужен простой и быстрый интерфейс (коннектор)
для торговли роботами.
Что-то подобное