Портит историю синтетических инструментов при внеплановой перегрузке терминала

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Добрый день,


Сегодня ночью виндовз приспичило установить обновления и несколько часов терминал был закрыт. После загрузки терминала видно, что история синтетического инструмента опять рассчитана, а не основывается на реальных данных. Хотя до перезагрузки за 13 и 14.08 была реальная история. Теперь пропала. Как с этим бороться?

 

Как воспроизвести вашу ситуацию?

К сожалению, вы не предоставили никаких данных. Лишь общий вопрос.

 
Renat Fatkhullin:

Как воспроизвести вашу ситуацию?

К сожалению, вы не предоставили никаких данных. Лишь общий вопрос.



Привожу скрин. Какая еще информация нужна для расследования?

В принципе могу и удаленный доступ к моему компьютеру предоставить через teamviewer или tightvnc. 

Проблема в том, что история на реальных данных за 14-ое (на скрине) была целиком. После того как терминал пару часов не работал - уже загруженная история стала опять "рассчитанной".

 

Вот здесь https://www.mql5.com/ru/forum/270861 мы попытались Вам объяснить разницу при построении минутных баров по OHLC формульных инструментов и на основе тиков формульных инструментов.

В данном случае, при запуске клиентского терминала отсутстующая минутная история после последнего запуска (Ваш диапазон, обозначенный как "Рассчитанная история") достраивается на основе минуток, а не тиков.

Ошибка в отображении синтетических инструментов
Ошибка в отображении синтетических инструментов
  • 2018.08.05
  • www.mql5.com
Очень странно ведут себя синтетические инструменты. Создал синтетический инструмент. Он был открыт на графике пару дней...
 
Slava:

Вот здесь https://www.mql5.com/ru/forum/270861 мы попытались Вам объяснить разницу при построении минутных баров по OHLC формульных инструментов и на основе тиков формульных инструментов.

В данном случае, при запуске клиентского терминала отсутстующая минутная история после последнего запуска (Ваш диапазон, обозначенный как "Рассчитанная история") достраивается на основе минуток, а не тиков.

Да, принцип отображения истории синтетических инструментов я уже понял. Вопрос в том, что история ранее загруженная отображается не как загруженная а как рассчитанная по OHLC после простоя терминала несколько часов. Т.е терминал работал за 13.08 - сформировался тиковый график синтетического инструмента. 14.08 был простой примерно с 7 утра до 11. После этого график за 13.08 опять отображается как рассчитанный по OHLC. Я ожидал что уже загруженная история за 13.08 будет отображаться и далее на тиковых данных, а за несколько часов простоя терминал отобразит историю рассчитанную по OHLC. Но по какой то причине вся история до простоя стала опять рассчитанной по OHLC.

Далее вижу 2 варианта:

1. Это запланированное поведение, что при простое вся предыдущая история становится рассчитанной по OHLC несмотря на загруженные тики

2. Это ошибка, которую Вы признаете. В этом случае готов всячески содействовать в решении ошибки включая доступ по TeamViewer или TightVnc к моему компьютеру для исследования ошибки.

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