Помогите разобраться в документации между Заказчиком и Исполнителем

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Помогите разобраться в документации между Заказчиком и Исполнителем!

Создал и разместил Заказ.

Переписывался с претендентами. 

Выбрал Исполнителя.

Дальше что? В каком разделе, где я должен подписать Договор с Исполнителем? Есть ли какая-то форма Договора? Как, каким образом я должен известить Администратора сайта о заключённом договоре? и т.д.

Написал письмо Администратору сайта, но вот уже 2 дня тишина!

Помогите!

Андрей

 
sokol614:

Помогите разобраться в документации между Заказчиком и Исполнителем!

Создал и разместил Заказ.

Переписывался с претендентами. 

Выбрал Исполнителя.

Дальше что? В каком разделе, где я должен подписать Договор с Исполнителем? Есть ли какая-то форма Договора? Как, каким образом я должен известить Администратора сайта о заключённом договоре? и т.д.

Написал письмо Администратору сайта, но вот уже 2 дня тишина!

Помогите!

Андрей

Добрый день. Вы исполнителя перевели в выбранные?




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