Помогите разобраться в документации между Заказчиком и Исполнителем
sokol614:
Помогите разобраться в документации между Заказчиком и Исполнителем!
Создал и разместил Заказ.
Переписывался с претендентами.
Выбрал Исполнителя.
Дальше что? В каком разделе, где я должен подписать Договор с Исполнителем? Есть ли какая-то форма Договора? Как, каким образом я должен известить Администратора сайта о заключённом договоре? и т.д.
Написал письмо Администратору сайта, но вот уже 2 дня тишина!
Помогите!
Андрей
Добрый день. Вы исполнителя перевели в выбранные?
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Помогите разобраться в документации между Заказчиком и Исполнителем!
Создал и разместил Заказ.
Переписывался с претендентами.
Выбрал Исполнителя.
Дальше что? В каком разделе, где я должен подписать Договор с Исполнителем? Есть ли какая-то форма Договора? Как, каким образом я должен известить Администратора сайта о заключённом договоре? и т.д.
Написал письмо Администратору сайта, но вот уже 2 дня тишина!
Помогите!
Андрей