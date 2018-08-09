Торговые сигналы для торговли акциями
Собственно возник вопрос, могу ли я зарегистрировать сигнал для торговли акциями?
Что то я не понял смысла. А разве без регистрации сигнала акциями торговать нельзя?
Что то я не понял смысла. А разве без регистрации сигнала акциями торговать нельзя?
не правильно вопрос поставил)) Могу ли зарегистрировать сигнал, но торговать только акциями, без торговли на форекс. Ну и оформить подписку всем желающим кто тоже хочет копировать мои сигналы по акциям
не правильно вопрос поставил)) Могу ли зарегистрировать сигнал, но торговать только акциями, без торговли на форекс. Ну и оформить подписку всем желающим кто тоже хочет копировать мои сигналы по акциям
Да, можно я видел в сервисе сигналов, сигнал где трейдер торгует акциями. Только потенциал по кол-ву подписчиков у вас будет ограничен, так как не все здесь торгуют на бирже. Большинство предпочитают форекс, так как порог вхождения меньше и можно торговать уже имея 100$ на счету. А для биржи такой депозит не подходит.
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