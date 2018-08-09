Торговые сигналы для торговли акциями

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Собственно возник вопрос, могу ли я зарегистрировать сигнал для торговли акциями?
 
Evgeny Raspaev:
Собственно возник вопрос, могу ли я зарегистрировать сигнал для торговли акциями?

Что то я не понял смысла. А разве без регистрации сигнала акциями торговать нельзя?

 
Vitalii Ananev:

Что то я не понял смысла. А разве без регистрации сигнала акциями торговать нельзя?

не правильно вопрос поставил)) Могу ли зарегистрировать сигнал, но торговать только акциями, без торговли на форекс. Ну и оформить подписку всем желающим кто тоже хочет копировать мои сигналы по акциям

 
Evgeny Raspaev:

не правильно вопрос поставил)) Могу ли зарегистрировать сигнал, но торговать только акциями, без торговли на форекс. Ну и оформить подписку всем желающим кто тоже хочет копировать мои сигналы по акциям

Да, можно я видел в сервисе сигналов, сигнал где трейдер торгует акциями. Только потенциал по кол-ву подписчиков у вас будет ограничен, так как не все здесь торгуют на бирже. Большинство предпочитают форекс, так как порог вхождения меньше  и можно торговать уже имея 100$ на счету. А для биржи такой депозит не подходит. 

 
По Мотороле получили тройку и цена пошла на север. Уже в покупке + добавился на данной коррекции. Выход будет уже при пробое максимума. Дополнительный сигнал, конечно же отбой от канала и скользящей.Северная Мото
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