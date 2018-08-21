Line_Regression_D
405889:
Помогите найти рабочий Line_Regression_D индикатор. Скачала этот индикатор с интернета, установила в терминал, он не отображается на графике. Буду очень благодарна
Ключевая фраза "этот индикатор". Вам самое место в клубе телепатов.
Viktar Dzemikhau:
Ключевая фраза "этот индикатор". Вам самое место в клубе телепатов.
Выше строчкой название индикатора написано. Будьте пожалуйста внимательнее. ТС просит помощи в поиске рабочего индикатора Line_Regression_D.
405889:
Помогите найти рабочий Line_Regression_D индикатор. Скачала этот индикатор с интернета, установила в терминал, он не отображается на графике. Буду очень благодарна
Я понял что это за индикатор.
Но сразу оговорюсь, лично мне этот индикатор представляется совершенно бесполезным.
Скользящие линии - это экспоненциальные Movign Average(EMA) с периодами 13,33,53.
А ступенчатая линия это:
Файлы:
LineRegr.mq4 3 kb
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Помогите найти рабочий Line_Regression_D индикатор. Скачала этот индикатор с интернета, установила в терминал, он не отображается на графике. Буду очень благодарна