Отключение параметра

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Здравствуйте! Как выключить параметр при просадке заданной ?
 
Almamojet:
Здравствуйте! Как выключить параметр при просадке заданной ?

Пуск - Завершение работы. :)

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Слишком мало информации в вашем вопросе, что бы на него могли однозначно ответить.

 
AlmamojetЗдравствуйте! Как выключить параметр при просадке заданной ?


 
Almamojet:
Здравствуйте! Как выключить параметр при просадке заданной ?

Попробуйте описать Ваш вопрос более подробно. Что именно Вы хотите. Или Вам сюда.

Клуб Телепатов
Клуб Телепатов
  • 2011.05.08
  • www.mql5.com
Клуб телепатов Вас послали сюда? Тогда давайте знакомиться! Как же такое могло случиться со мной...
 
эквитю с балансом сравнить пробовали - если еквитя меньше баланса на какую-то сумму или разницу в процентах то почесать правой рукой за левым ухом )))
 
Almamojet:   Здравствуйте! Как выключить параметр при просадке заданной ?

Добавить в текст робота условный оператор if. Если исходный код отсутствует - использовать дополнительный советник, закрывающий ордера и отключающий авто-торговлю. Это много раз обсуждалось.

Aleksey Semenov:
эквитю с балансом сравнить пробовали - если еквитя меньше баланса на какую-то сумму или разницу в процентах то почесать правой рукой за левым ухом )))
Чешут левой ногой за правым ухом - это более эффективно, но все равно бесполезно
 
Konstantin Erinиспользовать дополнительный советник, закрывающий ордера и отключающий авто-торговлю.

А где был вопрос про "закрытие ордеров" ?
Топикстартер спросил про "как выключить параметр", не объяснив, что это за параметр.
Оттого и ответы такие...

И, кстати, он задавал уже месяц назад аналогичный вопрос - https://www.mql5.com/ru/forum/262889

Отключение функции
Отключение функции
  • 2018.07.04
  • www.mql5.com
Всем привет! Такой вопрос, как сделать чтобы допустим функция ModeT отключалась при просадке , а число можно ставить самому...
 
Чехова читали, трейдеры-программисты? 
 
Алексей Тарабанов:
Чехова читали, трейдеры-программисты? 

Нет. После "Мурзилки" в детстве остальная литература не интересна.

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