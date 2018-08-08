Отключение параметра
Здравствуйте! Как выключить параметр при просадке заданной ?
Пуск - Завершение работы. :)
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Слишком мало информации в вашем вопросе, что бы на него могли однозначно ответить.
Здравствуйте! Как выключить параметр при просадке заданной ?
Попробуйте описать Ваш вопрос более подробно. Что именно Вы хотите. Или Вам сюда.
- 2011.05.08
- www.mql5.com
Добавить в текст робота условный оператор if. Если исходный код отсутствует - использовать дополнительный советник, закрывающий ордера и отключающий авто-торговлю. Это много раз обсуждалось.
эквитю с балансом сравнить пробовали - если еквитя меньше баланса на какую-то сумму или разницу в процентах то почесать правой рукой за левым ухом )))
А где был вопрос про "закрытие ордеров" ?
Топикстартер спросил про "как выключить параметр", не объяснив, что это за параметр.
Оттого и ответы такие...
И, кстати, он задавал уже месяц назад аналогичный вопрос - https://www.mql5.com/ru/forum/262889
- 2018.07.04
- www.mql5.com
Чехова читали, трейдеры-программисты?
Нет. После "Мурзилки" в детстве остальная литература не интересна.
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