Почему так долго?
Пробую запустить быструю оптимизацию, запускается, но так всё медленно, что спасу нет.
Может кто-нибудь попробовать запустить оптимизацию у себя? Чтобы посмотреть как долго она длится. Собрать данные для сервисдеска.
Bleak_3.14 - эксперт
Остальные файлы в папку Indicators.
Без открытого кода Вам может подсказать только телепат.
Без открытого кода Вам может подсказать только телепат.
Телепатия тут похоже не поможет. В данном случае уже шар надо настраивать. А он как назло у меня сломался
Да при чём тут телепатия и шар?
Я, в принципе, практически на 99,9% уверен что тормоза из-за индикатора nas3.
Я просто хочу чтобы кто-то запустил этот советник в оптимизаторе и посмотрел насколько медленно он будет просчитываться.
Кстати, а почему сам эксперт без ссылки на скачивание?
Кстати, а почему сам эксперт без ссылки на скачивание?
Наверное потому что код закрыт.
Типа подозрение на вирус? )))))
Типа подозрение на вирус? )))))
Типа подозрение на вирус? )))))
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Пробую запустить быструю оптимизацию, запускается, но так всё медленно, что спасу нет.
Может кто-нибудь попробовать запустить оптимизацию у себя? Чтобы посмотреть как долго она длится. Собрать данные для сервисдеска.
Bleak_3.14 - эксперт
Остальные файлы в папку Indicators.