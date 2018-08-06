Почему так долго?

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[Удален]  

Пробую запустить быструю оптимизацию, запускается, но так всё медленно, что спасу нет.

Может кто-нибудь попробовать запустить оптимизацию у себя? Чтобы посмотреть как долго она длится. Собрать данные для сервисдеска.

Bleak_3.14 - эксперт

Остальные файлы в папку Indicators.

Файлы:
FrAMA_m.mq5  6 kb
Ichimoku_m.mq5  6 kb
nas3.mq5  5 kb
 
Сергей Таболин:

Пробую запустить быструю оптимизацию, запускается, но так всё медленно, что спасу нет.

Может кто-нибудь попробовать запустить оптимизацию у себя? Чтобы посмотреть как долго она длится. Собрать данные для сервисдеска.

Bleak_3.14 - эксперт

Остальные файлы в папку Indicators.

Без открытого кода Вам может подсказать только телепат.

 
Vladimir Karputov:

Без открытого кода Вам может подсказать только телепат.

Телепатия тут похоже не поможет. В данном случае уже шар надо настраивать. А он как назло у меня сломался

[Удален]  

Да при чём тут телепатия и шар?

Я, в принципе, практически на 99,9% уверен что тормоза из-за индикатора nas3.

Я просто хочу чтобы кто-то запустил этот советник в оптимизаторе и посмотрел насколько медленно он будет просчитываться.

Кстати, а почему сам эксперт без ссылки на скачивание?

 
Сергей Таболин:


Кстати, а почему сам эксперт без ссылки на скачивание?

Наверное потому что код закрыт.
[Удален]  
Alexandr Saprykin:
Наверное потому что код закрыт.

Типа подозрение на вирус? )))))

 
Сергей Таболин:

Типа подозрение на вирус? )))))

Типа на форуме принято обсуждать открытый код, как Вам выше Владимир написал.
 
Сергей Таболин:

Типа подозрение на вирус? )))))

В блоге своем поместите, туда никто не влезет

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