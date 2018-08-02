Где скачать последний МТ4 )))

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Написал тут в одной тусне, что новых версий МТ4 скачать больше неоткуда, только обновлятся со старых. Получаю радостный ответ, а вот и неправда, и ссылочка https://www.metatrader4.com с кнопкой для скачивания якобы МТ4.

Предложил ему сачать и уствновить.

Каково же было негодование иностранного господина, когда у него установился МТ5 ))) Топает на форуме ногами, кричит - MеtaQuotes fraid!!!

Смотрю домен по WHOIS:

Registrant Organization: MetaQuotes Software Corp. Registrant State/Province: Nassau Registrant Country: BS

Нассау - это Багамские острова. Так я не понял, это сайт фейковый или реально принадлежит MQ? Если принадлежит, зачем делать такие фейковые ссылки? Выглядит, как дешевый развод по-пацански. Ведь подрываете собственный авторитет.

Если не принадлежит, надо их бомбить с орбиты и закрывать домен за мошенничество.

Платформа MetaTrader 4 для анализа котировок и торговли на Форексе
Платформа MetaTrader 4 для анализа котировок и торговли на Форексе
  • www.metatrader4.com
Миллионы трейдеров с самыми разными потребностями выбирают MetaTrader 4, чтобы совершать торговые операции на рынке. Независимо от уровня подготовки платформа предлагает трейдерам самые широкие возможности: продвинутый технический анализ, гибкую торговую систему, алгоритмический трейдинг и торговых...
 
 
Konstantin Nikitin:

Не думали сделать такой же сайт?  ))

Будет где скачать последний MT4 ))


 
Sergey Basov:

Не думали сделать такой же сайт?  ))

Будет откуда официальный MT4 скачивать ))

Он и на яндексе неплохо лежит )

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