Где скачать последний МТ4 )))
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Написал тут в одной тусне, что новых версий МТ4 скачать больше неоткуда, только обновлятся со старых. Получаю радостный ответ, а вот и неправда, и ссылочка https://www.metatrader4.com с кнопкой для скачивания якобы МТ4.
Предложил ему сачать и уствновить.
Каково же было негодование иностранного господина, когда у него установился МТ5 ))) Топает на форуме ногами, кричит - MеtaQuotes fraid!!!
Смотрю домен по WHOIS:
Registrant Organization: MetaQuotes Software Corp. Registrant State/Province: Nassau Registrant Country: BS
Нассау - это Багамские острова. Так я не понял, это сайт фейковый или реально принадлежит MQ? Если принадлежит, зачем делать такие фейковые ссылки? Выглядит, как дешевый развод по-пацански. Ведь подрываете собственный авторитет.
Если не принадлежит, надо их бомбить с орбиты и закрывать домен за мошенничество.