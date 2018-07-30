Нужно ли пояснения к советникам и индикаторам вставлять в шапку кода??? - страница 2
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описывать функции это правильно. Если они не очевидны. (Например в названии функции можно заложить все, что она делает. )
Не совсем так, не только функции.
Вот вырезка с OnTick()
Не совсем так, не только функции.
Вот вырезка с OnTick()
Это комментирование кода, который находится внутри.
Ну так Я об этом сразу и писал, что описан каждый блок)
Что делает сама программа - никогда не описываю даже кратко.
Я не учился посредством CopyPaste и из CodeBase ничего не скачивал никогда, только иногда просматриваю выборочно.ps; Помочь начинающему, на словах объяснить последовательность, указать на какую-то ошибку это гораздо полезней для начинающего, чем написать для него пример или ещё хуже полный код. Типа я потом разберусь что к чему... Так не бывает. Такой программист так и остаётся в разряде CopyPaste.
Сегодня с++ язык в ходу вчера был другой делфи или РНР, завтра всё переведут в голосовую систему написания строк. после завтра все будет писаться усилием мозговых импульсов блочно модульным способом или вообще каким нибудь супер навороченным видеоинтеллектуальным генератором - читает или видит то что нужно запрограммировать и все переводит в супер нейро-квантово-интеллектуальную пргу...ни кто не спорит - все начинали с Аз Буки Веди... а потом развивались в меру своих способностей, кому-то дано писать - кому-то списывать...
а еще можно всю программу писать в виде одной строки и без комментариев
Не-е, код должен быть написан так, чтобы с первого взгляда было понятно, что он делает. Вот, например, сразу ясно, что это генератор ASCII-картинок, правда ведь?
Всегда стараюсь писать побольше комментариев, в том числе и в "шапку".
Проблема только в том, что обычно, когда пишется начало (и оформляется шапка) - чаще всего еще нельзя сказать, как будет работать класс или готовый советник. А когда это уже ясно - обычно много писать в шапку - лень. И пишется только самое важное.
Всегда стараюсь писать побольше комментариев, в том числе и в "шапку".
Проблема только в том, что обычно, когда пишется начало (и оформляется шапка) - чаще всего еще нельзя сказать, как будет работать класс или готовый советник. А когда это уже ясно - обычно много писать в шапку - лень. И пишется только самое важное.
ну так самое важное и надо...меньше воды - больше толку... что размазывать пустые килобайты по большой простыне мозга...там и так много всякой ненужной пакости...))
ну так самое важное и надо...меньше воды - больше толку... что размазывать пустые килобайты по большой простыне мозга...там и так много всякой ненужной пакости...))
Да непонятно, как лучше.
По крайней мере, у меня нередко выходит так, что как раз то, что казалось очевидным и простым во время написания модуля, потом, через некоторое время уже становится вовсе не таким уж очевидным, а в комментариях это не указано. Так что я стараюсь на комментарии не скупиться, и писать их как можно больше... И все равно периодически сталкиваюсь с тем, что не документированы важные моменты.