Помогите прикрутить индикатор? - страница 2
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пока пробую пока тейк профит небольшой 2-3 доллара на вылете свечи
На одном индикаторе опасно торговать. Как и любой осцилятор этот индюк на длинном тренде будет давать ложные сигналы.
кто сможет помосчь сделать сову на основе индикатора Бай при -20 показания индюка и селл при 20..истесственно бесплатно... или проще кто подскажет что в этой строке получения данных с индикатора неверно x1=iCustom (Symbol(), 0,"Turn Area",12,0,0,21,0 ,0);
Попробуйте заменить x1=iCustom (Symbol(), 0,"Turn Area",12,0,0,21,0 ,0); на x1=iRSI(NULL, 0, 21,0,0) - 50
Будет то же самое, но надежнее
Попробуйте заменить x1=iCustom (Symbol(), 0,"Turn Area",12,0,0,21,0 ,0); на x1=iRSI(NULL, 0, 21,0,0) - 50
Будет то же самое, но надежнее
Ахахаххх, да, рубрика "Программисты шутят" )))))))
этот индюк должен называться "Joke_Turn_Area.mq4" ))
этот индюк должен называться "Joke_Turn_Area.mq4" ))
Думаю, целью автора была популяризация полезных свойств индикатора RSI. Сравните его индикатор и RSI - небо и земля
Думаю, целью автора была популяризация полезных свойств индикатора RSI. Сравните его индикатор и RSI - небо и земля
Целю автора было прикрутить индюка
Целю автора было прикрутить индюка