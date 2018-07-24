Помогите прикрутить индикатор? - страница 2

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ostamail:

пока пробую пока тейк профит небольшой 2-3 доллара на вылете свечи

На одном индикаторе опасно торговать. Как и любой осцилятор этот индюк на длинном тренде будет давать ложные сигналы.

 
ostamail:
кто сможет помосчь сделать сову на основе индикатора  Бай при -20 показания индюка и селл при 20..истесственно бесплатно...  или проще кто подскажет что в этой строке получения данных с индикатора неверно  x1=iCustom (Symbol(), 0,"Turn Area",12,0,0,21,0 ,0); 

Попробуйте заменить x1=iCustom (Symbol(), 0,"Turn Area",12,0,0,21,0 ,0);  на x1=iRSI(NULL, 0, 21,0,0) - 50

Будет то же самое, но надежнее

 
Konstantin Erin:

Попробуйте заменить x1=iCustom (Symbol(), 0,"Turn Area",12,0,0,21,0 ,0);  на x1=iRSI(NULL, 0, 21,0,0) - 50

Будет то же самое, но надежнее

Ахахаххх, да, рубрика "Программисты шутят" )))))))

этот индюк должен называться "Joke_Turn_Area.mq4" ))

 
SeriousRacoon:   Ахахаххх, да, рубрика "Программисты шутят" )))))))

этот индюк должен называться "Joke_Turn_Area.mq4" ))

Думаю, целью автора была популяризация полезных свойств индикатора RSI. Сравните его индикатор и RSI - небо и земля


 
Konstantin Erin:

Думаю, целью автора была популяризация полезных свойств индикатора RSI. Сравните его индикатор и RSI - небо и земля


Целю автора было прикрутить индюка

 
ostamail:

Целю автора было прикрутить индюка

Имел в виду автора индикатора
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